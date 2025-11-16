Tiro con l’arco, Elisa Roner si ferma al secondo posto nel compound del GT Open

L’Italia del tiro con l’arco torna con un podio dalla trasferta in Lussemburgo del GT Open, valida come seconda tappa delle Indoor World Series 2025-2026. Il merito è di Elisa Roner che, nel torneo individuale femminile di arco compound, nel quale ha eguagliato peraltro il record mondiale di qualifica (con lo score di 598), si è “fermata” in seconda posizione, in un tabellone che l’ha vista cedere nell’ultimo atto, per 147-148, alla forte britannica Ella Gibson, in un podio quadro completato dal terzo posto della transalpina Sophie Dodémont.

Al maschile invece si è conclusa ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Gubbini, che ha perso il suo duello contro Nicolas Girard per 148-150. Lo stesso francese si è poi arrestato al quarto posto, in un contest che ha visto l’indiano Kushal Dalal vincere in una maniera clamorosa, al secondo shoot off dopo le frecce regolamentari contro lo statunitense Stephan Hansen (148-148, 10-10, 10+-10), con il danese Mathias Fullerton sul gradino più basso del podio (150-150, 10+-10).

Nel settore dell’arco olimpico, dove non vi erano italiani in gara, ad imporsi sono rispettivamente l’israeliano Droy Roy al maschile e la spagnaola Elia Canales al femminile. Prossimo appuntamento, il terzo del calendario, dal 5 al 7 dicembre a Taipei, in quel di Taoyuan.