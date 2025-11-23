Tiro a volo, quattro azzurri qualificati alla Finale di Coppa del Mondo

Saranno quattro gli azzurri in gara nella Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in programma a Doha, in Qatar, dal 6 all’8 dicembre: nelle prime due giornate sono previste le qualificazioni, mentre nella terza si disputeranno tutte le finali.

In ciascuna delle quattro specialità individuali previste si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, e tra i 40 atleti sono presenti ben 4 italiani, con l’unica assenza azzurra che si registra nello skeet femminile, mentre due tiratori del Bel Paese saranno in gara nel trap maschile.

Nel trap femminile ci sarà Silvana Stanco, grazie alla vittoria in Coppa del Mondo a Lima ed all’argento ai Mondiali, mentre nel trap maschile saranno al via Giovanni Pellielo, qualificato con la vittoria di Lonato, e Mauro De Filippis, che ha staccato il pass attraverso il ranking di Coppa del Mondo, così come ha fatto Gabriele Rossetti nello skeet maschile.

Trap femminile

Alessandra Perilli (San Marino)

Penny Smith (Australia)

Silvana Stanco (Italia)

Lada Denisova (Atleta Individuale Neutrale)

Laetisha Scanlan (Australia)

Carey Garrison (Stati Uniti)

Liu Wan-Yu (Cina Taipei)

Rumeysa Kaya (Turchia)

Mar Molne (Spagna)

Sandra Bernal (Polonia)

Trap maschile

Qi Ying (Cina)

Jean Pierre Brol (Guatemala)

William Hinton (Stati Uniti)

Manuel Murcia (Spagna)

Giovanni Pellielo (Italia)

Mauro De Filippis (Italia)

Walton Eller (Stati Uniti)

Josip Glasnovic (Croazia)

Andres Garcia (Spagna)

Zoravar Singh Sandhu (India)

Skeet femminile

Samantha Simonton (Stati Uniti)

Dania Vizzi (Stati Uniti)

Kim Rhode (Stati Uniti)

Arina Kuznetsova (Atleta Individuale Neutrale)

Jiang Yiting (Cina)

Che Yufei (Cina)

Emmanouela Katzouraki (Grecia)

Wu Yingying (Cina)

Marjut Heinonen (Finlandia)

Victoria Larsson (Svezia)

Skeet maschile

Christian Elliott (Stati Uniti)

Dustan Taylor (Stati Uniti)

Vincent Hancock (Stati Uniti)

Hector Andres Flores (Cile)

Jakub Tomecek (Cechia)

Han Xu (Cina)

Henrik Jansson (Svezia)

Gabriele Rossetti (Italia)

Jesper Hansen (Danimarca)

Emil Kjedgaard Petersen (Danimarca)