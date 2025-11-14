Tiro a segno
Tiro a segno, Yang Jiin centra l’oro nella pistola sportiva ai Mondiali. Vittoria Toffalini 18ma
Ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno si concludono tutte le gare delle specialità olimpiche: ad Il Cairo, in Egitto, va in archivio la finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, con l’oro conquistato dalla campionessa olimpica in carica della specialità, Yang Jiin, che trascina al successo anche la Corea del Sud nella graduatoria a squadre. La miglior azzurra è Vittoria Toffalini, 18ma, mentre l’Italia si classifica nona.
Nella finale si impone la sudcoreana Yang Jiin, che nel duello conclusivo, al termine dei 50 colpi regolamentari, supera la cinese Yao Qianxun con il punteggio di 40-38. La medaglia di bronzo va all’indiana Esha Singh, esclusa a 5 colpi dalla conclusione con lo score di 30/45, mentre resta ai piedi del podio la transalpina Mathilde Lamolle, quarta con 26/40.
Uno spareggio a tre relega al quinto posto l’indiana Manu Bhaker, eliminata con 23/35 dopo aver perso lo shoot-off con Singh e Lamolle, mentre è sesta l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, esclusa con 16/30. Settima posizione per la nordcoreana Kim Hyon Suk, fuori con 12/25, battuta allo spareggio da Rostamiyan, infine termina all’ottavo posto la turca Sevval Ilayda Tarhan, eliminata a quota 7/20.
Escono di scena nelle qualificazioni, con 85 atlete al via, le tre azzurre in gara: la migliore è Vittoria Toffalini, che si piazza 18ma a quota 582/600 (19x), mentre Margherita Brigida Veccaro chiude 48ma con il punteggio di 575/600 (18x), infine Cristina Magnani si classifica 51ma con lo score di 574/600 (14x).
Nella graduatoria a squadre, con 15 Paesi al via, l’oro va alla Corea del Sud, che si impone con 1757/1800 (57x), davanti alla Cina, d’argento a quota 1753/1800 (58x), ed alla Francia, di bronzo con 1748/1800 (64x). L’Italia chiude in nona posizione con il punteggio di 1731/1800 (51x).