Tiro a segno, Sevval Ilayda Tarhan in testa nelle qualificazioni della pistola sportiva dopo le tre serie di precisione ai Mondiali

Va in archivio la prima parte delle qualificazioni dell’ultima specialità olimpica prevista ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno: ad Il Cairo, in Egitto, si esauriscono le tre serie di precisione della pistola sportiva da 25 metri femminile, che vede al comando la turca Sevval Ilayda Tarhan e, tra le squadre, l’Iran. Lontane dal vertice le tre azzurre in gara e, di conseguenza, l’Italia.

Su 85 atlete al via, al termine delle tre serie di precisione domina la turca Sevval Ilayda Tarhan, che chiude con un ragguardevole 299/300 (12x) e domani andrà all’assalto del record del mondo (595) nelle tre serie di tiro celere, che definiranno la classifica complessiva e, dunque, le otto qualificate alla finale e le medaglie della graduatoria a squadre.

Alle spalle della turca, a debita distanza, ci sono la transalpina Camille Jedrzejewski e l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, entrambe a quota 295/300 (13x), seguite dall’indiana Esha Singh, da sola in quarta posizione con lo score di 294/300 (11x).

Occupa le posizioni dalla quinta alla nona, invece, un gruppetto di cinque tiratrici, tutte con il punteggio di 292/300, composto dalle iraniane Golnoush Sebghatollahi (13x) e Mina Ghorbani (13x), dall’indiana Manu Bhaker (11x), dalla rappresentante di Cina Taipei, Lin Jou-Yu (9x), e dalla sudcoreana Nam Dajung (6x).

Le azzurre in gara vedono ridursi al lumicino le speranze di qualificazione all’ultimo atto, dato che pagano tutte dazio nella prova odierna: la migliore è Margherita Brigida Veccaro, che chiude 34ma con il punteggio di 288/300 (8x), mentre Vittoria Toffalini si piazza 37ma a quota 287/300 (8x), infine Cristina Magnani si classifica 68ma con lo score di 282/300 (5x).

Nella graduatoria a squadre, data dalla somma dei punteggi delle componenti di ciascun terzetto, con 15 Paesi al via, si trova al comando l’Iran con 879/900 (39x), davanti alla Francia, alla piazza d’onore a quota 875/900 (34x), ed alla Corea del Sud, sul gradino più basso del podio provvisorio con 874/900 (26x). L’Italia si attesta in decima posizione con il punteggio di 857/900 (21x).