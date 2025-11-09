Tiro a segno, Salafia e Sollazzo restano ai piedi del podio nella carabina mista ai Mondiali

La seconda giornata di gare ad Il Cairo, in Egitto, sede dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno, riserva un amaro quarto posto all’Italia nella carabina da 10 metri mista: si fermano ai piedi del podio, infatti, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, sconfitti nella finale per il bronzo dalla Turchia. Oro ed argento alla Cina, mentre vengono eliminati nelle qualificazioni Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi.

Nella finale per il bronzo si impone Turchia 2 di Damla Kose e Mert Nalbant, che supera Italia 2 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo con lo score di 16-10. Gli azzurri conquistano i primi due punti, poi gli anatolici scavano il solco decisivo, vincendo 5 serie di fila, e scappano sul 10-2. L’Italia ha la forza di riportarsi in scia, accorciando prima sull’8-10 e poi sul 10-12, ma i turchi nel finale conquistano le ultime due serie e vincono col il punteggio di 16-10.

Nella sfida per l’oro non c’è storia nel derby che va in scena, con Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao che annichilisce Cina 2 di Peng Xinlu e Wang Honghao con il punteggio di 17-3. L’equilibrio dura soltanto nelle prime due serie, con il 2-2, poi arriva il monologo di Cina 1, che vince sette delle successive otto serie, pareggiando l’altra, fino al 17-3 conclusivo.

Esce di scena nelle qualificazioni, invece, l’altra coppia azzurra in gara, Italia 1 di Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi, i quali si classificano al 28° posto con lo score di 628.3. Italia 2 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo aveva ottenuto il passaggio alla finale per il bronzo grazie al quarto posto con il punteggio di 633.9.