Tiro a segno, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti decimi a metà delle qualificazioni della pistola automatica ai Mondiali

Sono in leggero ritardo rispetto alla sesta posizione, ma ancora in piena corsa per l’ingresso in finale i due azzurri impegnati nella prima giornata delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25 metri ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno: a Il Cairo, in Egitto, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti sono appaiati in decima posizione al termine delle prime tre serie, con le altre tre che si svolgeranno domani, quando ci sarà anche la finale.

Con lo score di 294/300 comanda il cinese Ni Zhixin, che precede un quartetto a quota 293, composto dai tedeschi Florian Peter ed Emanuel Mueller, dal transalpino Clement Bessaguet, e dall’ucraino Maksym Horodynets, mentre si attesta al sesto posto, l’ultimo utile per l’approdo all’ultimo atto, l’altro ucraino Volodymyr Pasternak, in solitaria a quota 292.

Segue un terzetto al settimo posto con 291 composto dall’indiano Anish Anish, dal cinese He Shiyu e dal pakistano Ghulam Mustafa Bashir, mentre nel quartetto al decimo posto a quota 290 ci sono gli azzurri Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti, affiancati dal britannico Sam Gowin e dall’egiziano Omar Khaled Abdelhady Mohamed.

Nella classifica a squadre, nella quale non c’è l’Italia, che schiera soltanto due tiratori al via, comanda la Germania, prima a quota 874/900, che precede di una sola lunghezza l’Ucraina, seconda con 873, e la Cina, momentaneamente terza a quota 870.