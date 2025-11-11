Tiro a segno: Liu Yukon conquista l’oro nella carabina 3 posizioni ai Mondiali 2025

La classe del Campione Olimpico. Liu Yukon ha appena vinto la medaglia d’oro in occasione della finale valida per la carabina 50 metri tre posizioni maschile, confermando la sua leadership nella specialità dopo aver vinto l’anno scorso il metallo più pregiato ai Giochi di Parigi 2024.

Giornata in crescendo quella del cinese che, dopo aver chiuso la fase di qualifica al sesto posto, ha giganteggiato nell’ultimo atto tenendo un livello di precisione costante e andando soltanto una volta sotto il 10.0. L’asiatico ha dunque raccolto il totale di 467.1 superando il dominatore dell’eliminatorie, l’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar, costretto alla medaglia d’argento con 466.9.

Si conferma in buono spolvero il transalpino Romain Aufrere, piazzatosi sul gradino più basso del podio con 454.8. Quarto poi il norvegese Jon-Hermann Hegg, il quale ha guadagnato 443.8 arginando il secondo indiano in lizza, Niraj Mumar, quinto con 432.6, oltre che il ceco Filip Nepejchal, sesto con 421.1. Settimo invece l’altro rappresentante della Norvegia Ole Martin Halvorsen (411.0), ottavo lo svedese Marcus Madsen, ottavo con 408.9.

Ricordiamo che l’Italia non ha centrato l’appuntamento con la Finale. Il migliore degli azzurri è stato Simon Weithaler, ventiduesimo.