Tiro a segno
Tiro a segno, Jeanette Hegg Duestad svetta nelle qualifiche della carabina 3 posizioni ai Mondiali, lontane le azzurre
Jeanette Hegg Duestad detta legge nelle qualificazioni valide per la carabina 3 posizioni femminile, prova inserita nel programma della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di tiro a segno in fase di svolgimento a Il Cairo, in Egitto.
Prestazione oltremodo brillante della norvegese, capace di attestarsi con il totale di 595-34x precedendo la competitiva cinese Zifei Wang, seconda con 593-40-x. Non lontana poi l’elvetica Emely Jaeggi, terza con 592-36x. Ai piedi della top 3 si è accomodata un’altra rappresentante della Svizzera, Vivien Joy Jaeggi, abile a guadagnare complessivamente 592-30x superando la sudcoreana Sehee Og (591-26x), la britannica Seonald Mcintosh, sesta con 689-36x e, infine, l’altra sudcoreana Hana Im, settima con 582-32x.
Fuori dai giochi invece l’argento olimpico in carica, la statunitense Sagen Maddalena, addirittura ventinovesima con 584-30x, mentre la migliore azzurra del lotto è stata Carlotta Salafia, quarantaquattresima con 582-22x. Posizione numero cinquanta invece per Sofia Ceccarello, la quale ha segnato uno score di 580-27x.
Nella prova a squadre l’oro è andato alla Cina con 1766-95x, seguita dalla Svizzera (1761-98x) e dal Kazakistan (1758-81x). Quindicesima l’Italia con 1736-70x. La finale si svolgerà alle 12:00 locali.