Tiro a segno, i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo: un solo rappresentante per l’Italia

Sono stati svelati i nomi dei qualificati alla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, il 6 ed il 7 dicembre: nella prima giornata saranno previste le gare da 10 metri, mentre nella seconda si disputeranno quelle da 25 e 50 metri.

In ciascuna delle otto specialità individuali previste si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, ai quali si sono aggiunti in ciascuna gara due wild card, assegnate tutte ad atleti qatarioti, portando cosi il totale a 12 iscritti per ogni specialità. Qualificazioni e finali si terranno nella medesima giornata.

L’Italia sarà rappresentata da un solo tiratore: nella carabina da 10 metri ad aria compressa maschile sarà in gara Danilo Dennis Sollazzo, che ha staccato il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alla vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Ningbo, in Cina, quando realizzò il record del mondo in finale con 255.0.

QUALIFICATI ALLA FINALE DI COPPA DEL MONDO DI TIRO A SEGNO 2025

Carabina da 10 metri ad aria compressa femminile

Huang Yuting (Cina)

Wang Zifei (Cina)

Han Jiayu (Cina)

Kwon Eun-ji (Corea del Sud)

Peng Xinlu (Cina)

Jeanette Hegg Duestad (Norvegia)

Mariia Vasileva (Atleti Individuali Neutrali)

Ban Hyo-jin (Corea del Sud)

Elavenil Valarivan (India)

Mary Carolynn Tucker (Stati Uniti)

Almaha Mishal A B Al-Ali (Qatar)

Fatima Abdulla S S Al-Abdulrahman (Qatar)

Carabina da 10 metri ad aria compressa maschile

Sheng Lihao (Cina)

Rudrankksh Patil (India)

Arjun Babuta (India)

Ilia Marsov (Atleti Individuali Neutrali)

Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

Istvan Peni (Ungheria)

Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Maximilian Dallinger (Germania)

Victor Lindgren (Svezia)

Jack Rossiter (Australia)

Abdulrahman Ahmad S B Al-Sulaiti (Qatar)

Khalid Abdulrahman A H Sharshani (Qatar)

Pistola da 10 metri ad aria compressa femminile

Camille Jedrzejewski (Francia)

Suruchi Singh (India)

Manu Bhaker (India)

Yao Qianxun (Cina)

Qian Wei (Cina)

Jiang Ranxin (Cina)

Shing Ho Ching (Hong Kong)

Sainyam (India)

Julieta Mautone Jimenez (Uruguay)

Oh Ye-jin (Corea del Sud)

Duaa Rahmatalla M Habib (Qatar)

Aisha Abdulla M F Al-Abdulla (Qatar)

Pistola da 10 metri ad aria compressa maschile

Xie Yu (Cina)

Hu Kai (Cina)

Felipe Almeida Wu (Brasile)

Valeriy Rakhimzhan (Kazakistan)

You Changjie (Cina)

Jason Solari (Svizzera)

Anton Aristarkhov (Atleti Individuali Neutrali)

Samrat Rana (India)

Varun Tomar (India)

Christian Reitz (Germania)

Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qatar)

Mohammed Nasser A A Alyafei (Qatar)

Carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile

Rikke Ibsen (Danimarca)

Sift Kaur Samra (India)

Sagen Maddalena (Stati Uniti)

Jeanette Hegg Duestad (Norvegia)

Barbora Dubska (Cechia)

Emely Jaeggi (Svizzera)

Miao Wanru (Cina)

Seonaid McIntosh (Gran Bretagna)

Anna Janssen (Germania)

Nina Christen (Svizzera)

Dalal Mohammed N A Al-Qebaisi (Qatar)

Almaha Mishal A B Al-Ali (Qatar)

Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile

Istvan Peni (Ungheria)

Tian Jiaming (Cina)

Jiri Privratsky (Cechia)

Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Dmitrii Pimenov (Atleti Individuali Neutrali)

Ilia Marsov (Atleti Individuali Neutrali)

Zhao Wenyu (Cina)

Liu Yukun (Cina)

Aishwary Tomar (India)

Romain Aufrere (Francia)

Abdullah Zain M Al-Sunaidi (Qatar)

Khalid Abdulrahman A H Sharshani (Qatar)

Pistola sportiva da 25 metri femminile

Sun Yujie (Cina)

Simranpreet Kaur Brar (India)

Oh Ye-jin (Corea del Sud)

Yang Ji-in (Corea del Sud)

Yao Qianxun (Cina)

Manu Bhaker (India)

Haniyeh Rostamiyan (Iran)

Feng Sixuan (Cina)

Doreen Vennekamp (Germania)

Esha Singh (India)

Duaa Rahmatalla M Habib (Qatar)

Salma Abbas F Almass (Qatar)

Pistola automatica da 25 metri maschile

Li Yuehong (Cina)

Vijayveer Sidhu (India)

Matej Rampula (Cechia)

Jean Quiquampoix (Francia)

Florian Peter (Germania)

Emanuel Mueller (Germania)

Clement Bessaguet (Francia)

Anish (India)

Maksym Horodynets (Ucraina)

Su Lianbofan (Cina)

Abdulla Saleh Al-Obaidly (Qatar)

Mohammed Nasser A A Alyafei (Qatar)