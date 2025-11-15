Tim Henman molto critico con Zverev: “Deve riflettere molto sul suo tennis”

Si è conclusa in maniera negativa la stagione di Alexander Zverev nel massimo circuito internazionale del tennis. Il tedesco è stato eliminato nella fase a gironi delle ATP Finals e non è stato in grado di mostrare quelle qualità che in passato gli avevano permesso di prevalere in questo evento. Un 2025 condito solo da un titolo e dalla finale persa agli Australian Open da Jannik Sinner.

A pronunciarsi in maniera piuttosto critica nei confronti del n.3 del mondo è stato l’ex giocatore britannico Tim Henman: “Dispiace per Zverev. Credo abbia avuto 11 palle break nelle ultime due partite e non è mai riuscito a sfruttarne una. La sua è stata una prestazione difficile da definire, dire molto strana. Ha creato alcune opportunità, ma non è mai riuscito a sfondare, ed è incredibile pensare che dodici mesi fa, guardando Zverev, fui proprio io a dire che secondo me avrebbe potuto vincere uno Slam nel 2025“, ha affermato a Sky Sport UK.

“Non vedo un piano chiaro in campo. Il servizio è fenomenale e lo tiene agganciato alle partite, ma dal fondo il suo diritto è vulnerabile: è molto instabile, e arretra. Non funziona, tanto che lo sbaglia di metri, e per un giocatore così, davvero molto forte, guardo il suo tennis e mi sorprende vederlo giocare un match del genere. Ha esperienza, è nel circuito da tanto, e credo che abbia bisogno di fermarsi e reinventarsi“, ha ricordato.

“Deve analizzare profondamente il suo gioco, scomporlo, e imparare a utilizzare le sue armi in maniera più efficace. Il servizio è ottimo, ma deve capire come farlo fruttare davvero. Il problema? Diversi, ma di sicuro sta troppo indietro, sperando che gli avversari sbaglino, e a questo livello non può funzionare. È un giocatore molto, molto forte, è numero 3 del mondo, ma non ho la sensazione che il suo tennis stia andando nella direzione giusta“, ha sottolineato Henman.