Terry Hutchinson non esclude un futuro rientro di American Magic: “Ci penseremo quando sarà il momento”

American Magic si è tirata fuori circa due settimane fa dalla 38ma edizione della Coppa America, in programma a Napoli nel 2027. Una notizia molto pesante per l’evento, che con ogni probabilità non avrà nessuna barca statunitense al via per la prima volta in oltre 175 anni di storia. Fuori dai giochi dunque uno degli sfidanti sulla carta più accreditati, dopo la rocambolesca sconfitta in semifinale di Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa nel 2024 a Barcellona.

Terry Hutchinson, ultimo skipper di American Magic con alle spalle ben cinque campagne di Coppa America, ha dichiarato alla testata neozelandese Stuff: “Prenderemo in considerazione la 39ma America’s Cup quando sarà il momento ed i termini di partecipazione saranno chiari. La nostra priorità è garantire che qualsiasi campagna futura sia pienamente in linea con i nostri principi, le nostre capacità e la nostra strategia a lungo termine. Siamo orgogliosi della storia e dell’eredità del New York Yacht Club e di American Magic nell’America’s Cup. Questa è stata una decisione difficile, guidata da principi e strategia“.

“Il NYYC ha costantemente sostenuto American Magic e comprende e sostiene che la decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione della sostenibilità finanziaria e della competitività a lungo termine. Il loro supporto è stato costante mentre lavoriamo per proteggere gli interessi a lungo termine del team. La nostra ragione principale è che l’attuale Protocollo ed il Partnership Agreement non consentono ad American Magic di gestire una campagna di America’s Cup sostenibile e competitiva, in linea con la nostra strategia ed i nostri valori a lungo termine“, aggiunge Hutchinson.

“Pur riconoscendo l’impegno profuso nell’accordo, il Protocollo ed il Partnership Agreement non soddisfano le condizioni richieste per la partecipazione di American Magic. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire un quadro trasparente, competitivo e sostenibile per il nostro team. American Magic rimane impegnata a sostenere la vela americana e a competere sulla scena globale. Pur non partecipando alla 38ma America’s Cup, continueremo a esplorare opportunità future in linea con la nostra missione e i nostri valori“, spiega il 57enne velista statunitense.