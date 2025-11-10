Tennistavolo, secondo posto in doppio per Vallino Costassa e Pinto nel WTT di Vila Nova de Gaia

Ottimo risultato per Daniele Pinto e Federico Vallino Costassa nel torneo di doppio del WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025. I due azzurri, partiti dalle qualificazioni, si sono arresi solo in finale alla coppia giapponese formata da Hiromu Kobayashi e Fumiya Igarashi. I nipponici hanno vinto il match con il punteggio di 3-0 (6-11, 4-11, 6-11), non abbassando mai il loro livello di gioco.

La coppia italiana ha invece dovuto rincorrere gli avversari in tutti e tre i parziali, non riuscendo mai ad impensierire il duo giapponese, partito dalle qualificazioni come gli azzurri. Queste le parole dei due italiani riportate dalla FITET.

Daniele Pinto: “È stata la prima gara di doppio che ho giocato con Federico. Ci conosciamo da un sacco di tempo, ma non avevamo mai avuto l’occasione di fare coppia. È stata una rivelazione, perché ci siamo trovati molto bene e abbiamo disputato un ottimo torneo, battendo atleti sulla carta più forti di noi, Siamo, dunque, soddisfatti. La finale era una partita veramente difficile, i due giapponesi hanno battuto nettamente tutti gli avversari, essendo forti sia nel gioco aperto sia nel chiuso. Era veramente complicato trovare degli spiragli per portare a casa dei punti. Ci hanno dominato, sono stati più bravi sia sopra il tavolo sia nel gioco aperto. Siamo comunque soddisfatti e questo potrebbe essere solo l’inizio, per giocare più spesso insieme in futuro”.

Federico Vallino Costassa: “Siamo partiti subito convinti e siamo entrati in campo dicendoci di fare ciò che sappiamo fare, di giocare tatticamente nel modo corretto e di essere precisi. Tatticamente nel corso del torneo siamo stati efficaci nelle piccole cose, le prime tre palline soprattutto. Abbiamo visto fin dall’inizio che in campo ci trovavamo bene, tutto deriva anche dal fatto che abbiamo un buon rapporto fuori dal campo. C’era molta fiducia da parte di entrambi sia nell’altro sia nella possibilità di riuscire a portare a casa il risultato. Avevamo un tabellone molto complicato, il quarto di finale è stato molto tirato, eravamo avanti per 2-0 e ci hanno rimontati e il quinto set è stato punto a punto. La semifinale è andata via più liscia del previsto, mentre in finale in tutto ciò che avevamo fatto bene nei turni precedenti gli avversari sono stati migliori di noi. Abbiamo iniziato tardi a essere un po’ più aggressivi e quella avrebbe potuto essere la chiave giusta. Penso che sarà un doppio che continuerà, ne parleremo con gli allenatori e vedremo ciò che succederà. Siamo felici”.