Tennistavolo, l’Italia si ferma a un passo dal sogno ai Mondiali U15. Taipei si impone all’ultimo respiro

Alla BT Arena di Cluj Napoca, in Romania, è andata in scena la finalissima del Mondiale maschile a squadre riservato agli Under 15. L’Italia, dopo aver battuto ieri la Cina, ha ingaggiato un ultimo atto ricco di emozioni e pathos contro Taipei, in una sfida risolta alla fine per 3-2 dalla selezione asiatica. Gli azzurri guidati da Danilo Faso, talento in fortissima ascesa a livello planetario, si sono così dovuti “accontentare del 2° posto.

Francesco Trevisan – Chen Kai-Cheng 3-0 (11-5, 11-5, 11-8)

L’azzurro parte fortissimo nella prima partita della finalissima non lasciando scampo al suo rivale. Tre parziali, uno dietro l’altro, sino alla vittoria conclusiva. L’asiatico lotta un po’ solo nel terzo set, ma non basta. Trevisan porta a casa il primo punto.

Danilo Faso – Cheng Min-Hsiu 2-3 (8-11,11-6, 6-11,9-11, 10-12)

Partita emozionante e piena di colpi di scena quella tra Faso e Cheng Min-Hsiu. Botta e risposta nei primi due parziali, poi il rappresentante di Taipei breakka e sale 1-2 nel computo dei set. L’italiano però risponde vincendo in volata la quarta ripresa. Ultimo set, a dir poco tirato: si va ai vantaggi e lì la zampata dell’asiatico fa la differenza riequilibrando le sorti della finale.

Giulio Campagna – Yu Yi-Cing 1-3 (7-11, 4-11, 11-9, 8-11)

I primi due parziali influenzano la sfida fra i due giocatori: Campagna contratto si fa superare dal rivale in entrambi i casi. Poi ha un sussulto che riapre la contesa, ma nel “quarto round” è costretto nuovamente a cedere per pochi punti. Taipei si porta sul 2-1, con l’Italia che va spalle al muro.

Danilo Faso – Chen Kai-Cheng 3-0 (11-5,11-4,11-6)

Paura? Neanche per scherzo. Faso si traveste da “Superman” mostrando tutta la sua classe e il suo talento, sempre più in rampa di lancio. Annichilito il suo avversario che non ha mai chance. La partita si trasforma in un “Fast Match” che consegna all’Italia il punto del 2-2 e la chance di andare a giocarsi il tutto per tutto nel confronto finale.

Francesco Trevisan – Cheng Min-Hsiu 1-3 (5-11, 12-10, 5-11, 3-11)

Cheng parte con più freddezza e prontezza facendo nettamente suo il primo set. Trevisan fatica a sciogliersi, ma con la forza delle energie nervose riesce – nel secondo parziale – a vincere il duello ai vantaggi. Lo sforzo però presenta il conto all’azzurro che vede nuovamente il suo rivale volare via nella terza partita. E’ il momento che sancisce la definitiva chiusura del duello e della serie valida per la finalissima di questi Mondiali U15 maschili di tennistavolo. L’ultimo set infatti finisce con tanti punti di differenza.

Taipei si prende il titolo mondiale giovanile, all’Italia resta comunque la soddisfazione di un gradissimo e storico percorso, oltre alla medaglia d’argento al collo.