Tennistavolo
Tennistavolo, impresa colossale dell’Italia U15! Batte la Cina con un super Danilo Faso ed è in finale ai Mondiali!
Nella seconda giornata dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, arriva un’altra grande prestazione dell’Italia, che dopo aver superato ieri la Romania negli ottavi ed il Giappone nei quarti, oggi nelle semifinali, regola la Cina per 3-1, approdando in finale, dove domani affronterà Cina Taipei.
Sfide tutte molto tirate quelle odierne, con gli azzurrini che vincono tre match tutti al quinto game, in due casi spuntandola addirittura ai vantaggi nella frazione decisiva, mentre i cinesi portano a casa soltanto la sfida tra i numero 3 delle due selezioni.
Nella sfida d’apertura arriva la rimonta vincente di Francesco Trevisan, che recupera da 0-2 e poi batte Yu Haiyang per 3-2 (7-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-8), mentre a seguire Danilo Faso conquista il secondo punto superando Zhou Guanhong ancora per 3-2 (11-5, 3-11, 11-9, 7-11, 12-10).
La Cina accorcia le distanze nella terza sfida, in cui Giulio Campagna lotta a lungo, ma poi finisce per cedere a Wang Zining per 1-3 (6-11, 11-9, 6-11, 8-11), infine è Danilo Faso a firmare la vittoria azzurra piegando, ancora ai vantaggi del quinto game, Yu Haiyang per 3-2 (11-6, 9-11, 12-10, 8-11, 13-11).
MONDIALI GIOVANILI TENNISTAVOLO 2025
TORNEO A SQUADRE U15 MASCHILI
SEMIFINALI
ITALIA-CINA 3-1
Francesco Trevisan – Yu Haiyang 3-2 (7-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-8)
Danilo Faso – Zhou Guanhong 3-2 (11-5, 3-11, 11-9, 7-11, 12-10)
Giulio Campagna – Wang Zining 1-3 (6-11, 11-9, 6-11, 8-11)
Danilo Faso – Yu Haiyang 3-2 (11-6, 9-11, 12-10, 8-11, 13-11)