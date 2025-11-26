Tennistavolo, Di Napoli: “Argento che profuma d’oro. I ragazzi hanno acceso i riflettori sul nostro sport”

Dopo il clamoroso secondo posto ottenuto dall’Italia ai Mondiali Maschili a squadre, riservati agli Under 15, per la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) è tempo di bilanci. Gli azzurri hanno superato prima il Giappone e poi la Cina, in un’incredibile semifinale, prima di cedere soltanto 3-2 nella finalissima a Taipei.

Danilo Faso, Francesco Trevisan, Giulio Campagna e Pietro Campagna: i giovani guidati dal direttore tecnico Eric Angles hanno strabiliato davvero tutti.

“Un cammino memorabile, carico di emozioni – ha commentato al sito federale il numero uno della FITET Renato Di Napoli – abbiamo sfatato i tabù Giappone e Cina, battuti rispettivamente nei quarti e in semifinale, e sfiorato l’oro”.

Poi ha aggiunto: “Ragazzi straordinari: hanno regalato all’Italia un risultato che entra nella storia. E hanno acceso i riflettori di tutto il mondo sul nostro tennistavolo. E ai Mondiali non è finita, nel singolare e nel doppio possiamo ancora sognare. Un grazie davvero di cuore a tutti i protagonisti di queste imprese”.

Danilo Faso e Francesco Trevisan, ai Mondiali Giovanili di Cluj-Napoca, in Romania, sono peraltro approdati ai quarti di finale del torneo di doppio maschile