Tennistavolo
Tennistavolo, Danilo Faso si ferma alle porte della zona medaglie nei Mondiali U15
Si ferma ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile Under 15 la corsa ai Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo di Danilo Faso, che cede al cinese Zhou Guanhong dopo aver superato nei turni precedenti il polacco Jan Mrugala e l’inglese Kacper Piwowar. Eliminato agli ottavi di finale, invece, Francesco Trevisan, battuto dal nipponico Soma Ono dopo aver rimontato lo statunitense Kef Noorani nei sedicesimi.
I due azzurrini, in coppia, inoltre, sono usciti ai quarti di finale anche nel torneo di doppio maschile Under 15, sconfitti dai taiwanesi Cheng Min-Hsiu/Chn Kai-Cheng, mentre negli ottavi di finale il binomio italiano aveva superato i romeni Raul Creucu/Andrei Tibirna.
Disco rosso, infine, nel doppio misto Under 15, negli ottavi di finale per Francesco Trevisan, in coppia con la ceca Hanka Kodet, eliminati dagli statunitensi Kef Noorani/Irene Yeoh, dopo aver superato all’esordio i neozelandesi August Xiao/Daisy Xie.
MONDIALI GIOVANILI TENNISTAVOLO 2025
SINGOLARE MASCHILE U15
QUARTI DI FINALE
Danilo Faso (Italia) – Zhou Guanhong (Cina) 1-4 (11-9, 10-12, 4-11, 5-11, 15-17)
OTTAVI DI FINALE
Danilo Faso (Italia) – Jan Mrugala (Polonia) 4-0 (11-9, 11-2, 11-5, 11-4)
Francesco Trevisan (Italia) – Soma Ono (Giappone) 0-4 (8-11, 7-11, 8-11, 5-11)
SEDICESIMI DI FINALE
Danilo Faso (Italia) – Kacper Piwowar (Inghilterra) 4-0 (11-4, 11-6, 11-6, 11-4)
Francesco Trevisan (Italia) – Kef Noorani (Stati Uniti) 4-3 (9-11, 4-11, 8-11, 11-5, 11-8, 11-9, 11-6)
DOPPIO MASCHILE U15
QUARTI DI FINALE
Danilo Faso/Francesco Trevisan (Italia) – Cheng Min-Hsiu/Chn Kai-Cheng (Cina Taipei) 1-3 (11-13, 11-8, 13-15, 9-11)
OTTAVI DI FINALE
Danilo Faso/Francesco Trevisan (Italia) – Raul Creucu/Andrei Tibirna (Romania) 3-1 (9-11, 11-5, 11-9, 11-9)
DOPPIO MISTO U15
OTTAVI DI FINALE
Francesco Trevisan/Hanka Kodet (Italia/Cechia) – Kef Noorani/Irene Yeoh (Stati Uniti) 0-3 (6-11, 9-11, 8-11)
SEDICESIMI DI FINALE
Francesco Trevisan/Hanka Kodet (Italia/Cechia) – August Xiao/Daisy Xie (Nuova Zelanda) 3-1 (14-12, 11-6, 4-11, 12-10)