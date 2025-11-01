Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 1-8 novembre

La settimana da sabato 1 a sabato 8 novembre vedrà chiudersi la stagione del WTA Tour 2025 con la disputa delle Finals di Riad, in Arabia Saudita, e la conclusione della Race ATP, che deve assegnare l’ultimo posto alle Finals in singolare, con lo svolgimento dei tornei 250 di Metz, in Francia, ed Atene, in Grecia.

Alle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, esordiranno quest’oggi in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, con quest’ultima che si è qualificata per l’ultimo atto stagionale anche in singolare, e dunque giocherà tutti i giorni nella fase a gironi, in programma fino al 6 novembre, alternandosi nei due tornei.

Nell’ATP 250 di Atene non ci saranno azzurri nelle qualificazioni, mentre nel tabellone principale di singolare avranno un bye all’esordio e saranno ammessi direttamente agli ottavi di finale sia Lorenzo Musetti che Luciano Darderi, con quest’ultimo che giocherà anche in doppio con l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Nell’ATP 250 di Metz, invece, partiranno dalle qualificazioni due azzurri, Francesco Passaro ed Andrea Pellegrino, che proveranno ad aggiungersi ai tre italiani già ammessi al tabellone principale, ovvero Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con quest’ultimo che avrà un bye ed esordirà agli ottavi di finale.

ITALIANI IN CAMPO NELLA SETTIMANA 1-8 NOVEMBRE

WTA FINALS 2025

Singolare

Jasmine Paolini

Doppio

Sara Errani/Jasmine Paolini

ATP 250 ATENE 2025

Singolare

Lorenzo Musetti

Luciano Darderi

Doppio

Luciano Darderi

ATP METZ 2025

Singolare

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Matteo Berrettini

Qualificazioni singolare

Francesco Passaro

Andrea Pellegrino