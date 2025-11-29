Calcio a 5
Tabellone Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari, tv, incroci dai quarti alla finale
Nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile l’Italia, seconda nel Girone D, affronterà il Portogallo, primo nel Girone C: la sfida si giocherà martedì 2 dicembre alle ore 11.00 italiane. La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Colombia.
Dall’altro lato del tabellone, invece, sempre nei quarti di finale, si giocheranno Spagna-Marocco e Brasile-Giappone. A seguire, i match del penultimo atto si disputeranno venerdì 5 dicembre, mentre le finali sono previste domenica 7 dicembre.
I match dell’Italia ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite delle azzurre.
CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025
Quarti di finale
QF1 Argentina-Colombia, lunedì 1° dicembre, ore 11.00
QF2 Spagna-Marocco, lunedì 1° dicembre, ore 13.30
QF3 Portogallo-Italia, martedì 2 dicembre, ore 11.00
QF4 Brasile-Giappone, martedì 2 dicembre, ore 13.30
Semifinali, venerdì 5 dicembre
SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11.00
SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30
Finali, domenica 7 dicembre
3° posto Perdente SF1-Perdente SF2, ore 10.00
1° posto Vincente SF1-Vincente SF2, ore 12.30
PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING
Diretta tv: match dell’Italia su Rai Sport HD.
Diretta streaming: match dell’Italia su Rai Play, tutti i match su FIFA+.
Diretta live testuale: OA Sport.