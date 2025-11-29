Tabellone Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari, tv, incroci dai quarti alla finale

Nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile l’Italia, seconda nel Girone D, affronterà il Portogallo, primo nel Girone C: la sfida si giocherà martedì 2 dicembre alle ore 11.00 italiane. La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Colombia.

Dall’altro lato del tabellone, invece, sempre nei quarti di finale, si giocheranno Spagna-Marocco e Brasile-Giappone. A seguire, i match del penultimo atto si disputeranno venerdì 5 dicembre, mentre le finali sono previste domenica 7 dicembre.

I match dell’Italia ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite delle azzurre.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025

Quarti di finale

QF1 Argentina-Colombia, lunedì 1° dicembre, ore 11.00

QF2 Spagna-Marocco, lunedì 1° dicembre, ore 13.30

QF3 Portogallo-Italia, martedì 2 dicembre, ore 11.00

QF4 Brasile-Giappone, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11.00

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto Perdente SF1-Perdente SF2, ore 10.00

1° posto Vincente SF1-Vincente SF2, ore 12.30

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: match dell’Italia su Rai Sport HD.

Diretta streaming: match dell’Italia su Rai Play, tutti i match su FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.