Tabellone ATP Metz 2025: Auger-Aliassime per le Finals, al via Cobolli, Sonego e Berrettini

Servirà? Non servirà? Intanto Felix Auger-Aliassime a Metz già c’è. E ci va perché era già iscritto da tempo, in quella che è prevista come l’ultima edizione dell’evento che porta il nome di Moselle Open. Dopo 22 anni di storia, infatti, l’evento chiuderà a c ausa dei cambiamenti in seno al calendario ATP. La Francia perderà un evento che, negli anni, ha visto parecchie presenze di spicco: Ivan Ljubicic, Novak Djokovic, David Goffin, Dominic Thiem (lui solo da finalista) e tutti i francesi di spicco delle ultime tre generazioni.

A proposito di ex vincitori, c’è anche Lorenzo Sonego. Per il torinese, gran protagonista a Parigi, inizio con un qualificato (ci provano Francesco Passaro e Andrea Pellegrino), per poi avere la strada verso un possibile derby con Flavio Cobolli, il quale usufruisce di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 4. Lo spot di tabellone è il secondo e un approdo in semifinale, per chiunque, di sicuro non è impossibile.

Nella parte bassa, invece, naviga Matteo Berrettini, al quale è toccato in sorte il francese (ce ne sono dieci in tabellone) Quentin Halys, che ha incontrato e battuto in finale a Gstaad lo scorso anno. Potenzialmente il romano può finire contro il genio folle di Corentin Moutet al secondo turno, poi c’è l’opzione Daniil Medvedev ai quarti (il russo ha ottenuto una wild card anche se la sua corsa alle Finals è terminata: può però sperare di essere riserva).

Si diceva di Auger-Aliassime: per lui esordio contro un qualificato, ma attenzione ai quarti, perché tra i vari francesi e Cameron Norrie che è in recente forma potrebbe ritrovarsi con qualche grattacapo. Resta però sempre da vedere quale sarà il percorso a Parigi del giocatore che condivide il giorno di compleanno con Roger Federer: ad oggi, infatti, una semifinale lo lascerebbe dietro a Lorenzo Musetti, una finale lo porrebbe davanti e una vittoria lo consacrerebbe qualificato. Nei primi due casi citati ci sarebbe una vera e propria corsa parallela sui binari tra Metz e Atene.

TABELLONE ATP 250 METZ 2025

Auger-Aliassime (CAN) [1]-Bye

Qualificato-Qualificato

Cazaux (FRA)-Mannarino (FRA)

Royer (FRA)-Norrie (GBR) [7]

Cobolli (ITA) [4]-Bye

Qualificato-Sonego (ITA)

Atmane (FRA)-Gaston (FRA) [WC]

Altmaier (GER)-Rinderknech (FRA) [6]

Griekspoor (NED) [5]-Kovacevic (USA)

Qualificato-Blockx (BEL)

Mpetshi Perricard (FRA)-Machac (CZE)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Moutet (FRA) [8]-Vukic (AUS)

Berrettini (ITA)-Halys (FRA)

Blanchet (FRA) [WC]-Tien (USA)

Bye-Medvedev [WC] [2]