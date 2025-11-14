Su che canale vedere in tv Sinner-De Minaur, ATP Finals 2025: orario semifinale, programma, streaming

Domani, sabato 15 novembre, andranno in scena alla Inalpi Arena di Torino le semifinali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: la prima semifinale del tabellone ad eliminazione diretta di singolare metterà di fronte l’azzurro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur.

Il match sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 12.00 con la prima semifinale di doppio, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 14.30: nei 12 precedenti ha sempre vinto Jannik Sinner, che ha concesso appena due set all’oceanico negli scontri diretti.

La diretta tv del match tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming dell’incontro sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)

Non prima delle ore 14.30

Jannik Sinner (Italia)-Alex de Minaur (Australia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.