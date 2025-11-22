Su che canale vedere in tv San Giovanni in Marignano-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

La sfida tra Omag-MT San Giovanni in Marignano e Numia Vero Volley Milano, in programma domenica alle 16.00 al Palasport di Cervia, arriva in un momento in cui le due formazioni sembrano aver imboccato traiettorie tecniche ben definite. Per le romagnole si tratta di un crocevia importante: la vittoria da tre punti a Perugia ha rappresentato non solo un segnale di continuità, ma anche una conferma della crescita mostrata nelle ultime settimane. Il 3-1 in Umbria ha evidenziato un attacco finalmente fluido, con Piovesan capace di prendersi responsabilità costanti (22 punti) e Kochurina incisiva sia a rete sia nella fase di contenimento. La squadra di Bellano, dopo un avvio complicato, ha ritrovato fiducia grazie ai successi contro Cuneo e Perugia, mostrando una qualità crescente nelle situazioni di contrattacco e una maggiore lucidità nei finali di set.

Sul fronte opposto, Milano arriva con lo status di terza forza del campionato e con un’identità ormai molto riconoscibile. La formazione guidata da Lavarini ha costruito il proprio percorso su un sistema ordinato e profondo, capace di mantenere alti standard anche nelle giornate più complesse. L’ultimo incontro, perso soltanto al tie-break contro Novara, ha messo in mostra una squadra solida e ricca di soluzioni: Egonu ha trascinato l’attacco con 31 punti, mentre Lanier e Piva hanno offerto equilibrio in posto quattro. Da sottolineare anche l’impatto del muro meneghino, che ha chiuso la gara con ben undici punti e un’efficace gestione dei tempi di salto.

La partita di Cervia si preannuncia dunque come una tappa rilevante del percorso di entrambe. San Giovanni in Marignano sta cercando conferme dopo l’ascesa delle ultime settimane, mentre Milano vuole riprendere velocità dopo il punto raccolto nell’ultimo turno, mantenendo il passo delle squadre di vertice. Due gruppi con energie diverse, ma accomunati dalla consapevolezza di essere nel pieno di una fase cruciale della stagione.

Il fischio d'inizio è in programma al Palasport di Cervia domenica 23 novembre con inizio alle 16.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn.

Palasport di Cervia

Domenica 23 novembre

Ore 16.00. MT Omag San Giovanni in Marignano e Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e Dazn

Diretta tv: non è prevista diretta Tv

Diretta streaming: Volleyballworld.com e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.