Su che canale vedere in tv Musetti-De Minaur, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Martedì 11 novembre (non prima delle 20.30) Lorenzo Musetti giocherà contro l’australiano Alex de Minaur il suo secondo incontro delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il toscano affronterà l’aussie nell’ambito della fase a gironi del Master di fine anno. Nel Gruppo Jimmy Connors, Musetti va a caccia del suo primo successo in questa competizione.

Il nostro portacolori è stato sconfitto all’esordio dall’americano Taylor Fritz col punteggio di 6-3 6-4. Una sfida in cui si sono evidenziate tutte le fatiche del carrarino, reduce da un tour de force non indifferente per conquistare la qualificazione al torneo in questione. Poca brillantezza fisica e mentale, al cospetto di un rivale molto a suo agio in queste condizioni di gioco (veloce indoor).

Lorenzo, quindi, punta alla vittoria contro de Minaur, ko anch’egli nel suo primo match contro il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. L’aussie, dopo un primo set lottato e deciso al tie-break in favore dell’iberico, è letteralmente crollato sotto i colpi poderosi dello spagnolo. L’azzurro dovrà vincere per tenere in vita le possibilità di qualificazione alle semifinali.

La partita tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, valida per la fase a gironi delle ATP Finals, andrà in scena martedì 11 novembre (non prima delle 20.30). La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-DE MINAUR ATP FINALS 2025

Martedì 11 novembre

INALPI ARENA – Inizio alle 11.30

M. Granollers / H. Zeballos (3) vs S. Bolelli / A. Vavassori

Non prima delle 14.00

C. Alcaraz (1) vs T. Fritz (6)

Non prima delle 18.00

J. Cash/L. Glasspool (1) vs K. Krawietz / T. Puetz (6)

Non prima delle 20.30

L. Musetti (9) vs A. de Minaur (7)

PROGRAMMA MUSETTI-DE MINAUR ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport