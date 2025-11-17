Su che canale vedere in tv Italia-Uzbekistan, Mondiali calcio U17: orario, programma, streaming

Dopo aver vinto quattro partite di fila tra fase a gironi e primo turno della fase a eliminazione diretta, l’Italia torna in campo domani sul campo 8 dell’Aspire Zone di Doha (in Qatar) contro l’Uzbekistan negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2025. Gli Azzurrini vogliono andare avanti nella competizione e mettono nel mirino i quarti della rassegna iridata giovanile sfidando una squadra capace di eliminare ai rigori la Croazia.

“È una squadra che conosciamo e che rispettiamo: è solida, intensa e con un’idea di calcio ben definita. Hanno giocatori di talento, con qualità significative, che possono mettere in difficoltà chiunque in ogni momento della partita. In un Mondiale non c’è spazio per la superficialità. Ci sono alcune big che hanno già salutato il torneo, come Argentina, Belgio, Germania, e le difficoltà del Brasile sono un monito. Nel calcio di oggi la differenza non la fa più il nome, perché il livello di preparazione è altissimo ovunque. Ci attende una partita molto difficile, e dovremo essere pronti a interpretarla nel modo giusto“, ha dichiarato il CT italiano Massimiliano Favo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Uzbekistan, match valevole come primo ottavo di finale dei Mondiali Under 17 di calcio a Doha. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play e FIFA+.

CALENDARIO ITALIA-UZBEKISTAN MONDIALI CALCIO U17

Martedì 18 novembre

Ore 13.30 Italia-Uzbekistan (ottavo di finale Mondiale U17) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-UZBEKISTAN MONDIALI CALCIO U17: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.