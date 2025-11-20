Su che canale vedere in tv Italia-Burkina Faso, Mondiali calcio U17: orario, programma, streaming

L’Italia proseguirà il suo cammino affrontando il Burkina Faso nei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2025 in Qatar. I ragazzi del CT Massimiliano Favo saranno di scena venerdì 21 novembre alle ore 14.30 italiane (le 16.30 locali) sul campo 5 dell’Aspire Zone di Doha con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva nel torneo tra girone e fase a eliminazione diretta.

È un’occasione da non perdere per gli Azzurrini, che partono sicuramente con i favori del pronostico e devono mettere nel mirino un’eventuale semifinale contro la vincente di Austria-Giappone. Ricordando che il miglior risultato di sempre dell’Italia in questa manifestazione è il quarto posto del 1987, c’è la sensazione di poter fare la storia con questo gruppo anche se non bisogna sottovalutare un Burkina Faso capace di eliminare ai sedicesimi i campioni uscenti della Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Burkina Faso, secondo quarto di finale dei Mondiali Under 17 di calcio in Qatar. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BURKINA FASO MONDIALI CALCIO U17

Venerdì 21 novembre

Ore 14.30 Italia-Burkina Faso (quarti di finale Mondiale U17)

PROGRAMMA ITALIA-BURKINA FASO MONDIALI CALCIO U17: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta testuale: OA Sport.