Su che canale vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3° posto, programma, streaming

L’Italia affronterà il Brasile nella finale per il terzo posto ai Mondiali Under 17 di calcio, che andrà in scena giovedì 27 novembre (ore 13.30) ad Al Rayyan (Qatar). La nostra Nazionale ha perso la semifinale contro l’Austria e si è così dovuta accontentare della possibilità di lottare per salire sul gradino più basso del podio, fronteggiando la compagine sudamericana, reduce dalla battuta d’arresto rimediata contro il Portogallo.

Una grande classica del calcio internazionale vivrà un suo nuovo capitolo, questa volta a livello giovanile e purtroppo non con il titolo iridato in palio. Gli azzurri proveranno a mettersi al collo una medaglia in una competizione dove non sono mai riusciti a festeggiare nella storia. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, da seguire con grande attenzione anche in ottica futuro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, finale per il terzo posto ai Mondiali U17 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, FINALE TERZO POSTO MONDIALI U17

Giovedì 27 novembre

Ore 13.30 Italia vs Brasile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.