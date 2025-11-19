Su che canale vedere in tv Italia-Austria di Coppa Davis in chiaro: orario e programma. Ma in caso di semifinale…

Tutto pronto alla Fiera di Bologna per il debutto dell’Italia nelle Finals della Coppa Davis 2025. I padroni di casa e detentori del titolo affrontano oggi (dalle ore 16.00) l’Austria nel secondo quarto di finale del torneo, che mette in palio un posto in semifinale contro il Belgio. La formazione capitanata da Steve Darcis ha infatti eliminato a sorpresa la Francia, raggiungendo il penultimo atto della manifestazione.

Il primo turno della Nazionale italiana nella Final Eight di Bologna sarà disponibile in esclusiva su SuperTennis, ma nel caso in cui Flavio Cobolli e compagni dovessero avanzare allora si aggiungerebbe la Rai per la trasmissione in simulcast su Rai 1 della semifinale e dell’eventuale finale con protagonisti gli Azzurri di Filippo Volandri. Ricordiamo che, in base all’attuale format della competizione, le partite si sviluppano al meglio dei tre set e per ogni tie sono previsti due singolari (prima tra i numeri 2, poi tra i numeri 1 delle squadre) e se necessario un doppio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Austria, valevole come secondo quarto di finale della Coppa Davis 2025. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 novembre

SuperTennis Arena – Inizio alle ore 16.00

Italia vs Austria

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta Live testuale: OA Sport.