Su che canale vedere in tv Italia-Austria di Coppa Davis in chiaro: orari, programma, streaming

L’Italia scenderà in campo per giocare i quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 16.00: gli azzurri, detentori del trofeo (hanno vinto le ultime due edizioni), nel primo turno ad eliminazione diretta affronteranno l’Austria.

Nella manifestazione, in programma a Bologna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv dei quarti di finale tra Italia ed Austria della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale di tutti i match del tie tra Italia ed Austria sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 novembre

16.00 Quarti di finale, Italia – Austria – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita in esclusiva su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.