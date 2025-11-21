Su che canale vedere in tv Conegliano-Firenze, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

La Prosecco Doc Imoco Conegliano torna davanti al proprio pubblico sabato 22 novembre alle 20.30 per affrontare Il Bisonte Firenze, in un confronto che mette di fronte due squadre reduci da percorsi molto diversi. La capolista arriva alla sfida forte dei suoi 34 punti in classifica, frutto di 12 vittorie su 12, e dell’ennesima prova di solidità offerta nell’ultimo turno contro UYBA, battuta al tie-break in un match ricco di intensità e colpi di scena. La formazione di Daniele Santarelli ha confermato ancora una volta la profondità del proprio roster: Daalderop (18 punti), Sillah (19) e Adigwe (16) hanno trascinato un Imoco capace di reagire ai momenti complicati e di imporre ritmo nei set decisivi, sostenuta dall’esperienza di Wolosz, dall’affidabilità di De Gennaro e dalla crescita di Chirichella, autrice di 14 punti contro Busto.

Il cammino stagionale delle venete racconta una squadra che ha saputo mantenere costanza e brillantezza anche nelle partite più impegnative, come quelle contro Scandicci, Chieri e Novara, mostrando una gestione impeccabile dei finali e una grande varietà nelle soluzioni d’attacco. Con un sistema ormai rodato, Conegliano arriva al Palaverde con fiducia e continuità.

Situazione diversa per Il Bisonte Firenze, sesto con 13 punti, reduce da un netto 0-3 casalingo contro UYBA. Un risultato che ha messo in luce più di una difficoltà in fase offensiva, nonostante i 16 punti di Knollema e gli 11 di Bukilic, spesso riferimenti del sistema toscano. La squadra di Chiavegatti alterna buoni lampi – come i successi contro Macerata, Perugia e San Giovanni in Marignano – a momenti di calo, soprattutto nella gestione dei finali. Nel match più recente, Firenze ha sofferto al servizio e nel cambio palla, faticando a contenere l’efficacia offensiva avversaria nonostante un buon rendimento in ricezione (63% positiva).

Il cammino stagionale delle toscane è stato segnato da prestazioni coraggiose, come il successo esterno di Pesaro e il tie-break perso a Scandicci dopo un’ottima prova, ma anche da scivoloni che rallentano una classifica ancora aperta in zona playoff. La crescita di Acciarri, l’impatto di Villani, il lavoro al centro di Bertolino e l’estro di Knollema restano punti fermi, ma serviranno precisione e continuità per reggere l’intensità che Conegliano impone al Palaverde.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba sabato 22 novembre con inizio alle 20.30. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Il Bisonte Firenze

