Su che canale vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Finals 2025: orario semifinale, programma, streaming

Sarà la prima semifinale del torneo di doppio, e metterà in palio anche 400 punti validi per il ranking: domani, sabato 15 novembre, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronteranno nel penultimo atto delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten.

Il match aprirà il programma e si giocherà a partire dalle ore 12.00: sono tre i precedenti sul circuito maggiore, con il bilancio che vede Heliovaara e Patten avanti per 2-1. Gli azzurri hanno vinto la finale di Pechino 2024, mentre il finlandese ed il britannico si sono imposti agli Australian Open 2025 ed a Wimbledon 2024.

La diretta tv del match tra Bolelli/Vavassori ed Heliovaara/Patten sarà fruibile su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming dell’incontro sarà disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale del match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.