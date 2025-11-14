Su che canale vedere in tv Alcaraz-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025: orario semifinale, programma, streaming

La seconda semifinale del tabellone di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis andrà in scena domani, sabato 15 novembre: alla Inalpi Arena di Torino si sfideranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, primo nel Gruppo Jimmy Connors, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, secondo nel Gruppo Bjorn Borg.

Il match sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle 12.00 con la prima semifinale di doppio, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.30: in precedenza si giocheranno anche la prima semifinale di singolare, non prima delle ore 14.30, e la seconda semifinale di doppio, non prima delle ore 18.00.

La diretta tv del match tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming dell’incontro sarà disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)

Non prima delle ore 14.30

Jannik Sinner (Italia)-Alex de Minaur (Australia)

Non prima delle ore 18.00

Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna)-Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 20.30

Carlos Alcaraz (Spagna)-Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.