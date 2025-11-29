Biathlon
Startlist single mixed relay biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, chi schiera l’Italia
La seconda giornata di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà domenica 30 novembre alle ore 14.oo con la staffetta single mixed, nella quale l’Italia sarà protagonista con una coppia inedita.
A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nella gara che prevede le frazioni maschili prima di quelle femminili, Patrick Braunhofer, impegnato all’apertura e nel terzo segmento di gara ed Hannah Auchentaller, schierata nella seconda frazione ed in chiusura. Nel complesso saranno 24 le coppie al via.
La diretta tv della staffetta single mixed della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Domenica 30 novembre 2025
Ore 14.00: staffetta single mixed ad Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA SINGLE MIXED
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r FILLON MAILLET Quentin M
1-2 g BENED Camille F
2 SWE – SWEDEN
2-1 r SAMUELSSON Sebastian M
2-2 g HALVARSSON Ella F
3 SUI – SWITZERLAND
3-1 r STALDER Sebastian M
3-2 g BASERGA Amy F
4 FIN – FINLAND 2
4-1 r HIIDENSALO Olli M
4-2 g LEHTONEN Venla F
5 GER – GERMANY
5-1 r FRATZSCHER Lucas M
5-2 g FICHTNER Marlene F
6 AUT – AUSTRIA
6-1 r EDER Simon M
6-2 g HAUSER Lisa Theresa F
7 SLO – SLOVENIA 3
7-1 r FAK Jakov M
7-2 g KLEMENCIC Polona F
8 NOR – NORWAY
8-1 r LAEGREID Sturla Holm M
8-2 g KIRKEEIDE Maren F
9 USA – UNITED STATES
9-1 r SCHOMMER Paul M
9-2 g FREED Margie F
10 EST – ESTONIA 4
10-1 r ZAHKNA Rene M
10-2 g KUELM Susan F
11 UKR – UKRAINE
11-1 r DUDCHENKO Anton M
11-2 g MERKUSHYNA Oleksandra F
12 CZE – CZECHIA
12-1 r KARLIK Mikulas M
12-2 g CHARVATOVA Lucie F
13 MDA – MOLDOVA 5
13-1 r MAKAROV Maksim M
13-2 g MAKAROVA Aliona F
14 ITA – ITALY
14-1 r BRAUNHOFER Patrick M
14-2 g AUCHENTALLER Hannah F
15 LAT – LATVIA
15-1 r BIRKENTALS Renars M
15-2 g VOLFA Estere F
16 POL – POLAND 6
16-1 r SKORUSA Wojciech M
16-2 g JAKIELA Joanna F
17 ROU – ROMANIA
17-1 r SHAMAEV Dmitrii M
17-2 g TOLMACHEVA Anastasia F
18 BUL – BULGARIA
18-1 r SINAPOV Anton M
18-2 g ZDRAVKOVA Maria F
19 CAN – CANADA 7
19-1 r RUNNALLS Adam M
19-2 g MOSER Nadia F
20 LTU – LITHUANIA
20-1 r FOMIN Maksim M
20-2 g TRAUBAITE Judita F
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r ISKHAKOV Artur M
21-2 g KAPUSTOVA Ema F
22 BEL – BELGIUM 8
22-1 r PETITJACQUES Julien M
22-2 g BOUVARD Eve F
23 KAZ – KAZAKHSTAN
23-1 r KIREYEV Vladislav M
23-2 g GENEVA Milana F
24 GRL – GREENLAND
24-1 r SLETTEMARK Sondre M
24-2 g SLETTEMARK Ukaleq Astri F
