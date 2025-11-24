Sport in tv oggi (lunedì 24 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Neanche il tempo di digerire la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend che è già tempo di proiettarci verso una nuova settimana di sport a partire dalla giornata di lunedì 24 novembre. Quest’oggi si chiuderanno ufficialmente i Mondiali juniores di ginnastica artistica nelle Filippine con le rimanenti finali individuali di specialità ancora da disputare.

Tanto spazio per gli Europei di curling, con altre quattro sessioni odierne che serviranno a stilare una classifica generale di round robin sempre più veritiera in entrambi i tornei. L’Italia sfiderà al femminile Scozia e Svezia per dimostrare di poter ambire alla zona medaglia, mentre in campo maschile il team Retornaz se la vedrà con Germania e Polonia.

In evidenza anche il calcio, con i posticipi dei campionati nazionali (tra cui Torino-Como e Sassuolo-Pisa per la Serie A) e la semifinale Italia-Austria al Mondiale U17 in Qatar. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 24 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 24 novembre

7.00 Curling, Europei: quarta sessione femminile (Italia-Scozia) – Diretta streaming su Curling Channel

7.00 Ginnastica artistica, Mondiali Junior: ultima giornata, finali di specialità – Diretta streaming su Eurovision Sport

11.00 Curling, Europei: quarta sessione maschile (Italia-Germania) – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play, discovery+, DAZN e Curling Channel

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Polonia – Diretta streaming su FIFA+

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Filippine-Marocco – Diretta streaming su FIFA+

14.30 Calcio, Mondiali U17: Italia-Austria (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

15.00 Curling, Europei: quinta sessione femminile (Italia-Svezia) – Diretta streaming su Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN e Curling Channel

17.00 Calcio, Mondiali U17: Portogallo-Brasile (semifinale) – Diretta streaming su FIFA+

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.00 Curling, Europei: quinta sessione maschile (Italia-Polonia) – Diretta streaming su discovery+, DAZN e Curling Channel

20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Pisa – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Manchester United-Everton – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Espanyol-Siviglia – Diretta streaming su DAZN