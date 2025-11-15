Spettacolo e record al Forum: Milano-Novara finisce 2-3 dopo una battaglia epica

La decima giornata di Serie A1 femminile regala una notte da ricordare al Forum di Assago, dove Milano e Novara danno vita a una partita intensa e spettacolare davanti a 12.667 spettatori, nuovo record assoluto di biglietti venduti per il campionato italiano.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e il campo non tradisce le aspettative: dopo due ore e mezza di battaglia, è l’Igor di Lorenzo Bernardi a conquistare la vittoria per 3-2, trascinata da una straordinaria Mayu Ishikawa, eletta MVP.

L’inizio della gara è equilibrato, con entrambe le squadre subito aggressive in attacco e molto attente nelle fasi di muro-difesa. Milano prova a dare ritmo con il lavoro di Orro e le iniziative di Sylla, mentre Novara risponde affidandosi a Ishikawa e alla solidità delle sue centrali. Il primo strappo è delle lombarde, che grazie a un paio di break difensivi e a un attacco di Davyskiba riescono a prendere il comando nel finale, chiudendo il primo set 25-23 sotto l’ovazione del pubblico.

Nel secondo parziale arriva la reazione dell’Igor. Le piemontesi alzano la qualità della battuta, costringendo Milano a rincorrere scambi spesso complicati. Herbots e Bosetti mettono pressione da posto quattro, mentre Fersino dà equilibrio alla seconda linea. Milano resta in scia ma fatica a ritrovare fluidità nei cambi palla e Novara ne approfitta, portando a casa il set 25-21 e riportando il match in parità.

Il terzo set è forse il più vibrante dell’intera partita. Le padrone di casa rientrano in campo con determinazione, alzando i ritmi e trovando punti preziosi anche dal centro con Rettke. Novara però è sempre lì, pronta a rispondere colpo su colpo. Il finale è una lotta di nervi: Ishikawa porta avanti l’Igor sul 23-22, ma Milano reagisce con due muri consecutivi che mandano in visibilio il Forum. Un errore in attacco delle piemontesi consegna alle lombarde il 25-23 e il 2-1 nel computo dei set.

La partita si accende ulteriormente nel quarto parziale, un susseguirsi di sorpassi, difese spettacolari e scambi interminabili. Milano prova la fuga a metà set, ma Novara non si scompone e rientra sfruttando il gran lavoro in contrattacco di Szakmary. Le due squadre arrivano punto a punto fino al 23-23, poi l’Igor trova il mani-out di Ishikawa e un muro decisivo che vale il 27-25. Tutto rimandato al tie-break.

Il quinto set vede Novara partire con maggiore lucidità. La battuta funziona, la difesa è ordinata e Ishikawa sale ulteriormente di livello. Milano prova a restare in scia grazie a Davyskiba, ma l’Igor dimostra più continuità nelle scelte offensive e scava un margine che si rivela decisivo. L’ultimo muro delle piemontesi fissa l’11-15 e chiude la serata con la vittoria ospite.

Al termine rimane l’immagine di un Forum straordinario, gremito come nelle grandi finali, e di una partita che ha dimostrato ancora una volta la crescita del movimento femminile italiano. Milano esce con l’amaro in bocca per un successo sfiorato, Novara festeggia due punti preziosi al termine di una vera battaglia sportiva.