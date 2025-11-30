Speed skating, Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano. In evidenza Tormen

Calato il sipario sul primo appuntamento della Coppa del Mondo junior di speed skating. Sull’anello di ghiaccio, del Milano Speed Skating Stadium, i giovani atleti del pattinaggio di velocità pista lunga hanno potuto sperimentare quello che sarà il palcoscenico su cui si esibiranno i primattori di questa disciplina nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un test-event in piena regola.

Chi a febbraio vorrà essere protagonista su questa pista sarà Serena Pergher. La giovane atleta nostrana, specialista della velocità, si è distinta nella prova dei 500 metri nella categoria Neo-seniors, prevalendo in 38.16 (nuovo record della pista) a precedere la cinese Shihui Yu (38.79) e l’olandese Chloe Hoogendoom (38.86). Quinto posto per Maybritt Vigl (39.26)e nono per Giorgia Aiello (39.70).

In evidenza anche Emily Tormen. L’azzurrina ha terminato in quarta posizione i 1500 metri Neo-seniors in 2:02.78, nella prova in cui l’Olanda ha dominato con tre atlete davanti a tutte. Meike Veen si è imposta in 1:57.66 (record della pista), mettendosi alle spalle Hoogendoom (1:58.42) e Jade Groenewoud (1:59.47). Ottava e decima posizione per Giulia Presti (2:04.28) e Vigl (2:04.59). Tormen che è salita, poi, sul podio (terza) nella Mass Start femminile (Neo-seniors), alle spalle delle neerlandesi Sofia Schilder e Groenewoud. Settima Presti.

Da segnalare sempre nella gara con partenza di massa il quinto posto di John Bernardi tra gli juniores, prova in cui il cinese Baoshuo Pan ha avuto la meglio; la quarta piazza di Riccardo Lorello nei 1500 metri Neo-seniors (1:49.62), in cui l’olandese Sijmen Egberts è stato il migliore in 1:48.13 (record della pista); il quarto posto di Lorenzo Minari (1:50.15) nei 1500 metri juniores.