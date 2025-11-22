Speed skating, Serena Pergher in evidenza nei 500 metri a Calgary, Lollobrigida e Di Stefano fuori dalla top-10 nei 1500

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada). Sull’anello di ghiaccio nordamericano, Serena Pergher ha mostrato segnali di vitalità nei 500 metri femminili. La giovane azzurra ha concluso al settimo posto col tempo di 37″34.

Una prova convincente, non troppo lontana dal record italiano che la nostra portacolori ha stabilito nel primo appuntamento del massimo circuito a Salt Lake City (37.29). Il successo è andato alla primatista mondiale, Femke Kok, l’unica ad abbattere il muro dei 37″ e imponendosi in 36″65. Alle sue spalle troviamo la cinese di Taipei, Ying-Chu Chen (37″14, personale) e l’americana Erin Jackson (37″15). Nella Division B Maybritt Vigl e Giorgia Aiello si sono classificate al 21° (38″74) e al 26° posto (38″90).

Nei 500 metri maschili il sudcoreano Jun-Ho Kim ha fatto saltare il banco in 33″99, precedendo l’olandese Jenning De Boo (34″02) e lo statunitense Jordan Stolz (34″02). 15ma e 16ma posizione per Jeffrey Rosanelli (34″75) e David Bosa (34″76) nella Division B.

Prestazioni un po’ sottotono nei 1500 metri. Nella gara femminile Francesca Lollobrigida ha concluso molto lontana dal vertice, concludendo al 16° posto in 1’56″06. Una gara in cui l’olandese Joy Beune ha fatto saltare il banco in 1’51″17 davanti alla giapponese Miho Takagi (1’51″68) e alla statunitense Brittany Bowe (1’51″84). Nella medesima prova maschile, Daniele Di Stefano ha ottenuto l’undicesimo posto in 1’43″76. Chilometro e mezzo che ha sorriso a Stolz, il migliore in 1’42″10. A completare il podio sono stati il tedesco Finn Sonnekalb (1’42″31) e l’olandese, primatista mondiale, Kjeld Nuis (1’42″42).