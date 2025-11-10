Speed skating, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Decisive le tappe di Coppa del Mondo

Lo speed skating metterà in palio 14 titoli alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 metri, inseguimento a squadre e mass start femminile e 500, 1000, 1500, 5000, 10000 metri, inseguimento a squadre e mass start maschile. Nel complesso saranno a disposizione 164 pass olimpici, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’Italia non avrà quote garantite in quanto Paese ospitante. I pass non sono nominali ma assegnati al Comitato Olimpico Nazionale.

Numero massimo di atleti per Paese in ogni specialità

500 donne: 3

500 uomini: 3

1000 donne: 3

1000 uomini: 3

1500 donne: 3

1500 uomini: 3

3000 donne: 3

5000 uomini: 3

5000 donne: 2

10000 uomini: 2

Mass start donne: 2

Mass start uomini: 2

Inseguimento a squadre donne: 1 team

Inseguimento a squadre donne: 1 team

Sia per gli uomini che per le donne un Paese può qualificare al massimo:

– 9 atleti se si qualifica per l’inseguimento a squadre ed ottiene il numero massimo di pass in tutte le specialità individuali attraverso la Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica a Punti (SOQCP);

– 8 atleti se si qualifica per l’inseguimento a squadre ed ottiene almeno un pass in tutte le specialità individuali;

– 7 atleti negli altri casi.

Numero massimo di atleti in ogni specialità

500 donne: 28

500 uomini: 28

1000 donne: 28

1000 uomini: 28

1500 donne: 28

1500 uomini: 28

3000 donne: 20

5000 uomini: 20

5000 donne: 12

10000 uomini: 12

Mass start donne: 24

Mass start uomini: 24

Inseguimento a squadre donne: 8 team

Inseguimento a squadre donne: 8 team

Gare di qualificazione per l’assegnazione delle quote olimpiche

Le quote di iscrizione per 500, 1000, 1500, 3000, 5000 metri e mass start femminile e per 500, 1000, 1500, 5000, 10.000 metri e mass start maschile, saranno determinate dalla Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica (SOQC) basata sui risultati delle seguenti competizioni di speed skating di Coppa del Mondo:

– Coppa del Mondo ISU Salt Lake City (USA) 14-16 novembre 2025

– Coppa del Mondo ISU Calgary (CAN) 21-23 novembre 2025

– Coppa del Mondo ISU Heerenveen (NED) 5-7 dicembre 2025

– Coppa del Mondo ISU Hamar (NOR) 12-14 dicembre 2025

Le gare su 500, 1000 e 1500 metri si disputeranno in tutte le gare sopra menzionate, mentre i 5000 femminili ed i 10000 maschili saranno disputati solo durante la Coppa del Mondo che si terrà ad Heerenveen dal 5 al 7 dicembre 2025, ed i risultati di questa gara conteranno per la classifica a tempi della Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica (SOQC) dei 5000 femminili e dei 10000 maschili. I punti di Coppa del Mondo ottenuti nei 3000 femminili e nei 5000 maschili nelle altre tre tappe sopra menzionate conteranno per la graduatoria a punti della Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica (SOQC) dei 5000 femminili e dei 10000 maschili, rispettivamente. Inoltre, i risultati dei 5000 femminili e dei 10000 maschili della Coppa del Mondo di Heerenveen del 5-7 dicembre 2025 conteranno anche per la graduatoria a punti della Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica (SOQC) rispettivamente dei 3000 femminili e dei 5000 maschili.

Le quote di iscrizione per l’inseguimento a squadre, femminile e maschile, saranno determinate dalla Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica (SOQC) in base ai risultati delle seguenti gare di speed skating della Coppa del Mondo ISU:

– Coppa del Mondo ISU Salt Lake City (USA) 14-16 novembre 2025

– Coppa del Mondo ISU Calgary (CAN) 21-23 novembre 2025

– Coppa del Mondo ISU Hamar (NOR) 12-14 dicembre 2025

Tempi di qualificazione

Solo i pattinatori che hanno ottenuto i tempi di qualificazione possono essere iscritti ai Giochi Olimpici Invernali 2026:

500 donne: 39.50

500 uomini: 35.70

1000 donne: 1.18.00

1000 uomini: 1.10.50

1500 donne: 1.59.50

1500 uomini: 1.48.50

3000 donne: 4.12.00

5000 uomini: 6.30.00

5000 donne: 7.20.00 (oppure 4.08.00 sui 3000)

10000 uomini: 13.30 (oppure 6.25.00 sui 5000)

Mass start donne: uno qualsiasi dei tempi di qualificazione

Mass start uomini: uno qualsiasi dei tempi di qualificazione

Per essere iscritto a una distanza individuale, un pattinatore deve aver raggiunto il tempo di qualificazione per la

distanza in questione. Per essere iscritto all’inseguimento a squadre o alla mass start, un pattinatore deve aver raggiunto il tempo di qualificazione in almeno una delle distanze individuali. I pattinatori devono ottenere i tempi di qualificazione nel periodo dal 1° luglio 2025 al 18 gennaio 2026.

Tipi di ranking

– Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica a Punti (SOQCP): definita in base ai punti di Coppa del Mondo conquistati;

– Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica a Tempo (SOQCT): definita in base ai migliori tempi fatti segnare da ciascun atleta nelle tappe di Coppa del Mondo.

Numero di quote assegnate in base al ranking

500 donne: 21 a punti + 7 a tempo

500 uomini: 21 a punti + 7 a tempo

1000 donne: 21 a punti + 7 a tempo

1000 uomini: 21 a punti + 7 a tempo

1500 donne: 21 a punti + 7 a tempo

1500 uomini: 21 a punti + 7 a tempo

3000 donne: 15 a punti + 5 a tempo

5000 uomini: 15 a punti + 5 a tempo

5000 donne: 9 a punti + 3 a tempo

10000 uomini: 9 a punti + 3 a tempo

Mass start donne: 24 a punti

Mass start uomini: 24 a punti

Inseguimento a squadre donne: 6 a punti + 2 a tempo

Inseguimento a squadre donne: 6 a punti + 2 a tempo

Liste di riserva

In base alla Classifica Speciale di Qualificazione Olimpica a Tempo (SOQCT) per ogni evento individuale verrà stilata una lista di 8 riserve, mentre per gli inseguimenti a squadre verranno stilate due liste di 4 riserve. Nel caso in cui l’Italia, in quanto Paese ospitante, abbia almeno un atleta o un team inserito nelle liste di riserva, allora riceverà una quota addizionale nella relativa specialità.

Partenti addizionali

Negli eventi, maschili e femminili, di 500, 1000, 1500 metri e mass start il numero di partenti potrà essere incrementato fino a 30, a patto che gli atleti addizionali siano iscritti almeno ad un altro evento. L’assegnazione di questi posti addizionali verrà fatta scorrendo la lista di riserva, dando priorità alle Nazioni che non hanno atleti qualificati nell’evento in questione.