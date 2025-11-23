Speed Skating
Speed skating, Andrea Giovannini vince la mass start di Calgary con una gran condotta di gara!
All’ultima gara utile l’Italia centra il successo nella seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026, andata in scena a Calgary, in Canada: Andrea Giovannini adotta la tattica giusta e vince in maniera netta la mass start maschile, portandosi al secondo posto in classifica generale. Daniele Di Stefano, invece, viene squalificato dopo la conclusione della gara, inizialmente chiusa al 13° posto.
Tattica perfetta di Giovannini, che resta coperto per oltre metà gara, evitando di sprecare energie preziose, riuscendo tuttavia a tenere sotto controllo eventuali tentativi di fuga, soltanto abbozzati da alcuni atleti in vista degli sprint intermedi e mai portati in maniera seria per provare ad evadere dal gruppo. L’azzurro si fa vedere quando la velocità sale in testa al gruppo, nel momento in cui viene lanciato l’ultimo sprint intermedio, nel quale è terzo, incamerando un punto. Giovannini poi tira il fiato rientrando nella pancia del plotone per un paio di giri prima di lanciare l’attacco decisivo.
Al suono della campana dell’ultimo giro, infatti, l’azzurro esce dal gruppo ad una velocità elevata, prende la testa a circa 300 metri dalla conclusione ed entra davanti a tutti all’ultima curva, imponendosi in uno sprint irresistibile, con gli avversari che non riescono a contrastarlo in alcun modo. Giovannini vince in maniera netta con il tempo di 7:42.51 (61 punti), davanti al sudcoreano Jae-Won Chung, alla piazza d’onore in 7:42.74 (40), ed allo statunitense Jordan Stolz, che sale sul gradino più basso del podio in 7:42.83 (20). Dopo la conclusione della gara, invece, Daniele Di Stefano viene squalificato.
Nella classifica di Coppa del Mondo resta leader il neerlandese Jorrit Bergsma, vittorioso nella prima tappa di Salt Lake City, che comanda con 96 punti, davanti all’azzurro Andrea Giovannini, che si issa in seconda posizione a quota 87, mentre è terzo il sudcoreano Jae-Won Chung con 84. Daniele Di Stefano, a causa della squalifica odierna, scivola in 24ma posizione con i 32 punti conquistati a Salt Lake City: al momento il secondo pass olimpico dell’Italia nella specialità non appare in pericolo.