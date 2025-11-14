Spagna-Italia basket femminile oggi, Torneo La Linea 2025: programma, canale, streaming

Oggi, venerdì 14 novembre, l’Italia femminile di basket sarà impegnata nella prima partita del Torneo La Linea 2025. Dopo il fantastico bronzo degli Europei del Pireo, la nazionale scende in campo per riaffrontare le squadre più forti del continente. La squadra di coach Capobianco se la vedrà infatti con Spagna e Francia, rispettivamente seconda e quarta all’ultimo Europeo.

Il percorso delle azzurre inizierà oggi con le padrone di casa della Spagna. L’Italia dovrà fare a meno di Cecilia Zandalasini e Marta Fassina, due delle grandi protagoniste della cavalcata che portò al bronzo ed il quintetto azzurro subirà inevitabilmente delle modifiche. Sarà quindi una nazionale diversa rispetto a quella titolare, con nuove dinamiche da valutare in vista anche del pre-Mondiale.

Per quanto riguarda le iberiche, il gruppo è poco o meno lo stesso che agli Europei dovette inchinarsi solo al Belgio, con l’assenza di Alba Torrens. La Spagna resta comunque una delle nazionali più forti nel panorama mondiale e la sfida con l’Italia darà indicazioni importanti agli addetti ai lavori, nonostante si tratti solo di un’amichevole.

PROGRAMMA SPAGNA-ITALIA, TORNEO LA LINEA 2025

Venerdì 14 novembre

Ore 18:45 Spagna-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (206)

PROGRAMMA SPAGNA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport