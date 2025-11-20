Sorteggio playoff Mondiali 2026: l’Italia trova l’Irlanda del Nord, finale in trasferta

Il grande giorno. Si è tenuto alle ore 13.00 italiane il sorteggio degli spareggi per le squadre europee a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Per la terza volta consecutiva, le chance di qualificazione della Nazionale italiana passano dai playoff. Il percorso nel Gruppo I ha emesso questo verdetto per la formazione allenata da Rino Gattuso, seconda alle spalle della dominante Norvegia.

La speranza è di non replicare quanto accaduto già nelle prime due circostanze, quando gli azzurri non riuscirono a centrare l’obiettivo e furono costretti a guadare da casa la fase finale della rassegna iridata. Come si è articolato il sorteggio? Il format è stato lo stesso del 2022, con tabelloni da 4 squadre e, quindi, semifinale e finali da giocare con la formula delle gare uniche. L’unica variante rispetto all’ultima edizione è stata quella dei 4 tabelloni da 4 squadre e, quindi, quattro compagini a qualificarsi alla fase finale del Mondiale. Una in più rispetto all’ultima edizione dei Mondiali per via dell’allargamento a più formazioni nell’edizione del 2026. In altre parole, l’Italia dovrà vincere due partite per essere parte dei giochi in USA, Canada e Messico a giugno.

16 le squadre qualificate a questo extra round di qualificazione. Ovvero le 12 seconde classificate della fase a gironi, più ulteriori 4 squadre grazie alla Nations League, ovvero quelle che non sono riuscite ad arrivare tra le prime due in questa fase ma che, nella stagione 2024-2025, hanno vinto il proprio girone di Nations League. Si parla di Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia e Romania. Queste quattro sono state inserite in quarta fascia e affronteranno un’avversaria di prima in semifinale (giocando la propria partita in trasferta). Le fasce dei sorteggi sono state determinate dal piazzamento nel ranking FIFA.

Prima fascia: ITALIA, Danimarca, Turchia, Ucraina;

Seconda fascia: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;

Terza fascia: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo;

Quarta fascia: Svezia, Romania, Macedonia, Irlanda del Nord;

Le 16 squadre qualificate sono state suddivise in quattro urne da quattro squadre ciascuna. Le 12 seconde classificate dei gironi sono state collocate nelle urne 1–3 (teste di serie in base al ranking FIFA), mentre le quattro squadre qualificate tramite la Nations League sono state automaticamente inserite nell’urna 4.

L’Italia giocherà giovedì 26 marzo in casa contro l’Irlanda del Nord. Al momento, sono stati selezioni come stadi la New Balance Arena di Bergamo e il Bluenergy Stadium di Udine, con l’impianto dell’Atalanta in pole position per ospitare la prima gara degli azzurri nei playoff. In caso di vittoria, gli azzurri affronteranno invece in trasferta con la vincente tra Bosnia e Galles martedì 31 marzo. Il confronto coi nordirlandesi non ispira bei ricordi ricordando la mancata qualificazione ai Mondiali del 1958, in conseguenza del ko del 4 dicembre dell’anno prima a Belfast della Nazionale.

Le altre semifinali dei playoff saranno:

Ucraina vs Svezia

Polonia vs Albania

Turchia vs Romania

Slovacchia vs Kosovo

Danimarca vs Macedonia del Nord

Cechia vs Irlanda