Sorteggio Mondiali calcio 2026: orario, programma, come funzionano le fasce

L’Italia ha chiuso al secondo posto il Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, a causa della doppia sconfitta contro la Norvegia, hanno visto i nordici staccare direttamente il pass per la rassegna iridata, dovendo così disputare i play-off.

Questa sera termineranno i match della fase a gironi e saranno note le 16 qualificate ai play-off: 12 saranno le seconde classificate dei gironi, mentre 4 verranno ripescate dalla Nations League. Queste ultime verranno inserite in quarta fascia, mentre le prime 12 verranno suddivise seguendo il ranking FIFA rilasciato domani.

L’Italia, tuttavia, dovrebbe essere certa della prima fascia, e dunque nella semifinale, da disputare in casa, dovrebbe affrontare una delle 4 squadre ripescate dalla Nations League, che saranno Romania, Svezia, Irlanda del Nord ed una tra Macedonia del Nord e Galles.

Nell’eventuale finale, poi, gli azzurri incrocerebbero la vincente del match tra una squadra della seconda fascia, al momento con Cechia, Slovacchia, Scozia e Galles/Macedonia del Nord, ed una della terza urna, al momento con Irlanda, Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo.

Il sorteggio dei play-off avrà luogo giovedì 20 novembre alle ore 13.00: le 16 squadre saranno suddivise in 4 tabelloni, che porteranno 4 squadre ai Mondiali. In semifinale le squadre in prima ed in seconda fascia giocheranno in casa, mentre sarà il sorteggio a decidere chi giocherà in casa la finale.

PLAY-OFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Venerdì 21 novembre

Ore 13.00: sorteggio accoppiamenti semifinali e finali.

POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA (FASCE PROVVISORIE)

Semifinale

Dalla quarta fascia: Romania, Svezia, Irlanda del Nord, una tra Macedonia del Nord e Galles.

Finale

Dalla seconda fascia: Cechia, Slovacchia, Scozia e Galles/Macedonia del Nord.

Dalla terza fascia: Irlanda, Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo.