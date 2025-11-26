Sorteggio Mondiali rugby 2027: quali saranno le avversarie dell’Italia? Le fasce per il sorteggio

Conclusi i test match autunnali (il prologo tra Galles e Sudafrica non cambierà la composizione) sono stati definite le fasce di merito in vista dei sorteggi per i gironi della Coppa del mondo di rugby che si disputerà in Australia nel 2027. 24 squadre, divise in quattro gruppi, da cui pescare i sei gironi che verranno decisi la mattina di mercoledì 3 dicembre. L’Italia è inserita nel secondo gruppo di merito, ma quali sono le possibili avversarie e quali gli abbinamenti migliori e quali i peggiori?

L’Italia non affronterà sicuramente Australia, Fiji, Scozia, Galles e Giappone, tutte in seconda fascia come gli azzurri. In prima fascia, invece, ci sono Sudafrica, Nuova Zelanda, Inghilterra, Irlanda, Francia, Argentina. Ovviamente le opzioni peggiori sono chiamate Springboks e All Blacks (già affrontati in ben 6 edizioni iridate), mentre da evitare sono anche Inghilterra e Francia. L’Irlanda è una delle scelte meno peggiori per gli azzurri, mentre si pescherebbe il jolly trovando l’Argentina sulla strada dell’Italia.

In terza fascia, invece, ci sono Georgia, Uruguay, Spagna, Stati Uniti, Cile, Tonga. Sulla carta l’Italia non dovrebbe preoccuparsi di nessuna di queste squadre, ma sicuramente quella da evitare a tutti i costi è la Georgia, che nonostante il non ottimo momento è una squadra sempre pericolosa. Possibilmente vanno evitati anche i tongani, mentre sullo stesso livello si possono considerare Uruguay e Spagna, mentre un po’ sotto ci sono Stati Uniti e Cile.

Infine, in quarta fascia sono inserite Samoa, Portogallo, Romania, Hong Kong Cina, Zimbabwe, Canada. Samoani e lituani sono gli outsider più pericolosi e, dunque, da evitare, mentre possibilmente meglio evitare il Canada. Di contro, Romania, Hong Kong e Zimbabwe sono le opzioni migliori.

Altra variabile fondamentale per il percorso azzurro è il girone in cui verrà inserita l’Italia. La formula del torneo, con sei gironi strutturati in modo differenziato, rende il sorteggio un passaggio decisivo per il percorso dell’Italia. Nei gruppi A, B, C e D le prime classificate affronteranno una delle quattro migliori terze, mentre nei gironi E e F le vincitrici incroceranno direttamente una seconda. Poiché l’obiettivo realistico degli Azzurri è qualificarsi almeno come secondi, il peso del sorteggio diventa fondamentale: a seconda del gruppo assegnato, il cammino verso gli ottavi — e di conseguenza verso un eventuale quarto di finale — può cambiare radicalmente. Con l’Australia già collocata nel girone A come paese ospitante e inserita in seconda fascia, l’Italia deve auspicare un posto nei gruppi C, E o F, che offrirebbero incroci più favorevoli e un ottavo decisamente più alla portata.

FASCE SORTEGGIO MONDIALI RUGBY 2027

PRIMA FASCIA: Sudafrica, Nuova Zelanda, Inghilterra, Irlanda, Francia, Argentina.

SECONDA FASCIA: Italia, Australia, Fiji, Scozia, Galles, Giappone.

TERZA FASCIA: Georgia, Uruguay, Spagna, Stati Uniti, Cile, Tonga.

QUARTA FASCIA: Samoa, Portogallo, Romania, Hong Kong Cina, Zimbabwe, Canada