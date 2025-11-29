Soncin minimizza la sconfitta negli USA: “Volevamo queste partite per crescere”

Giocare contro gli Stati Uniti non è mai semplice. Era sicuramente messo in conto dalla Nazionale italiana di calcio femminile, che affrontava, in trasferta, la compagine più titolata di questo sport, se pur in amichevole.

Il conto è abbastanza salato, anche se non bisogna fermarsi solo al risultato: ad Orlando la squadra a stelle e strisce si impone per 3-0 sulle azzurre grazie alle reti di Moultrie e Macario (doppietta).

Il commento dell’allenatore azzurro Andrea Soncin: “Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più”.

Prossimo appuntamento il rematch contro le statunitensi, lunedì in quel di Fort Lauderdale.