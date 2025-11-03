Sollevamento pesi, Abati bronzo di strappo agli Europei Junior. Dal Bò firma tre record italiani

Arriva un’altra medaglia nella giornata che chiude ufficialmente l’avventura della spedizione italiana ai Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Durazzo fino a martedì 4 novembre (domani non ci saranno azzurri in pedana). Il bilancio dell’Italia si attesta dunque a quota 16 podi complessivi con 9 ori (di cui tre titoli continentali overall), 2 argenti e 5 bronzi.

L’ultimo acuto è arrivato per merito di Simone Karol Abati nella categoria -110 kg Junior con un prezioso terzo posto di specialità grazie ai 167 kg sollevati nella terza prova di strappo, superando di una lunghezza il rivale tedesco Constantin Schwarzer. Il 19enne azzurro è stato poi più falloso nell’esercizio di slancio, non andando oltre i 190 kg della seconda prova e scivolando in quarta posizione nel concorso generale con 357 kg di totale. Salgono sul podio finale nell’ordine l’ucraino Danylo Chyniakov con 374 kg (due ori di specialità con 171 kg di strappo e 203 kg di slancio), il polacco Marcin Ziolkowski con 372 kg ed il tedesco Scharzer con 364 kg.

Segnali incoraggianti, seppur senza la gioia di una medaglia, anche per la giovane promessa Sara Dal Bò dopo alcuni problemi fisici che avevano rallentato la sua crescita agonistica nell’ultimo anno. La campionessa mondiale Youth del 2024 nei -81 kg si è resa protagonista di un’ottima prestazione sulla pedana albanese, mettendo la firma su tre nuovi record italiani juniores nella categoria -86 kg con 100 kg di strappo (sesta piazza), 128 di slancio (quarta) e 228 di totale. La friulana classe 2009 si è attestata in quinta posizione assoluta tra le Junior, venendo battuta solamente da atlete di tre o addirittura quattro anni più grandi. Oro all’armena Emma Poghosyan con 241 kg davanti alla turca Busra Can con 239 e alla russa Mariia Gruzdova con 235 kg.