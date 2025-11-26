Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania: emozioni, vittorie e il ricordo più prezioso del 2025

Ginnasticomania torna con una puntata imperdibile!

Questa settimana Chiara Sani incontra la regina assoluta della ginnastica ritmica italiana: Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e protagonista stellare dei Mondiali di Rio 2025. Un anno straordinario per la fuoriclasse marchigiana, capace di conquistare il bronzo nell’All Around, un altro bronzo alla palla e soprattutto il titolo di campionessa del mondo al cerchio, confermandosi una delle ginnaste più forti e complete del panorama internazionale.

In questa intervista esclusiva, registrata direttamente al Grand Prix di Ginnastica, Sofia Raffaeli ripercorre con noi le emozioni di una stagione indimenticabile: la rincorsa ai podi mondiali, la pressione olimpica, la consapevolezza di essere un punto di riferimento per tutto il movimento azzurro. Ma non solo: Sofia racconta cosa si nasconde dietro il suo talento, come vive la competizione, quali sono gli obiettivi futuri… e rivela a Chiara Sani qual è il ricordo più prezioso del suo 2025, un momento speciale che va oltre le medaglie e la gloria sportiva.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ginnastica ritmica, per chi ama seguire le campionesse azzurre e per chi vuole fermarsi a vivere, attraverso le parole di Sofia, la magia di un anno entrato nella storia.

