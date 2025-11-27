Sofia Raffaeli: “L’esperienza olimpica mi ha resa più forte. I Mondiali di Rio me li sono goduti”

Sofia Raffaeli ha scritto pagine memorabili della ginnastica ritmica italiana: si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nel 2022, ha conquistato il bronzo nell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024 e pochi mesi fa è salita sul terzo gradino del podio nella rassegna iridata. La fuoriclasse marchigiana è stata intervista da Chiara Sani nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport.

L’azzurra ha raccontato il proprio rapporto con il pubblico: “È una cosa reciproca, loro mi danno tanta forza e adrenalina, che mi permette di fare quello che faccio in pedana“. Il Vulcano di Chiaravalle è poi tornata sulla sua avventura a cinque cerchi: “Le emozioni delle Olimpiadi me le porterò dietro per sempre, è stata un’esperienza unica e irripetibile. Ogni esperienza ti rende più forte, ti fa capire cosa vuoi migliorare di te stesso come atleta e come persona. Mi è servito molto partecipare alle Olimpiadi accanto a Milena Baldassarri, che mi ha sostenuto tanto: prima dei Giochi mi aveva raccontato come erano state per lei quelle di Tokyo, qualcosa di magico e così è stato, mi ha aiutato a capire cosa mi sarei aspettata“.

Sofia Raffaeli ha poi proseguito, sempre sull’avventura nella capitale francese: “In qualifica l’ansia era molto meno (chiuse al primo posto nel turno preliminare, n.d.r.), perché sapevo che facendo il mio sarei riuscita ad andare in finale. Mi sono goduta la gara. In finale c’è stata un po’ l’ansia da prestazione, ma sono contenta di come ho reagito e di come ho portato a termine la gara. La medaglia è stata una soddisfazione per me e per chi mi ha sostenuto da quando avevo sette anni“.

In chiusura un bilancio sulla stagione che volge al termine: “I Mondiali di Rio sono stati una bellissima gara, ci siamo divertiti, abbiamo fatto gruppo. Non contava molto a livello di qualifica olimpica e ci siamo goduti tutto“.