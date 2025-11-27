Snowboard, Matteoli e gli altri azzurri eliminati nelle qualificazioni del Big Air a Secret Garden

Si ferma nelle qualificazioni il cammino degli azzurri nel Big Air di snowboard a Secret Garden. L’esordio stagionale non sorride dunque agli italiani, che non saranno al via delle finali in programma sabato nelle prime ore della mattina italiana. Anche un pizzico di sfortuna per Ian Matteoli, il migliore tra i nostri portacolori, rimasto fuori per pochi punti al termine di una qualificazione davvero stellare.

Matteoli ha infatti concluso al settimo posto la propria batteria con il punteggio di 82.50 ottenuto nella prima run. Purtroppo non è bastato all’azzurro, visto che il quinto ed ultimo qualificato è stato l’americano Justus Henkes con 87.00 punti. Una prima batteria vinta dal canadese Eli Bouchard (93.25) davanti ai giapponesi Kira Kimura (90.50) e Ryoma Kimata (89.50). Venticinquesimo posto, invece, per Leo Framarin con 50.25 punti.

Nella seconda batteria destino analogo anche per Nicola Liviero (67.75) e Loris Framarin (62.50), che hanno concluso rispettivamente al dodicesimo e quindicesimo posto. A chiudere in prima posizione è stato il cinese Su Yiming con 92.75) davanti al giapponese Yuto Miyamura (89.75) e all’americano Brooklyn Depriest (89.00).

Nella gara femminile eliminazione anche per Marilù Poluzzi. L’azzurra ha terminato al diciannovesimo posto con 64.50 punti in una qualifica dominata dalle giapponesi con il primo posto di Miyabi Onitsuka (89.00) davanti alle connazionali Mari Fukada, Kokomo Murase e Reira Iwabuchi