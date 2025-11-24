Slittino, i convocati dell’Italia per il test event olimpico a Cortina. Assente Oberhofer, c’è Fischnaller

Dopo skeleton e bob, la nuova pista Eugenio Monti di Cortina si appresta ad accogliere lo slittino per un periodo di training internazionale e soprattutto per le gare del test event olimpico. Il rinnovato budello ampezzano, che verrà utilizzato a febbraio 2026 come sede dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, vivrà dunque un’ultima settimana di novembre particolarmente intensa.

Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato per gli allenamenti ufficiali ed il test event Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Andrea Vötter, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler. Assente Marion Oberhofer (compagna di Vötter in doppio), ancora alle prese con il recupero da un problema al collo che l’aveva estromessa anche dal recente stage in Germania a Winterberg.

Presenti a Cortina d’Ampezzo anche cinque elementi del team juniores italiano: Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Philipp Brunner, Katharina Sofie Kofler ed Alexandra Oberstolz. Il quintetto in questione verrà seguito dai tecnici Kevin Fischnaller e Christian Oberstolz, ma non è stato specificato dalla FISI se qualcuno di loro (o tutti) prenderà parte alle competizioni del test event.

Il programma settimanale a Cortina prevede gli allenamenti internazionali sulla Eugenio Monti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, mentre nel weekend andranno in scena le gare (non valevoli per la Coppa del Mondo, a differenza di skeleton e bob) con i due doppi ed il singolo femminile sabato 29 e con il singolo maschile e la prova a squadre domenica 30 novembre.