Skeleton, stagione finita per Alessia Crippa: infortunio a Cortina, addio ai Giochi Invernali

La stagione di Alessia Crippa finisce prima di cominciare: l’atleta classe 2000, attesa domani all’esordio nella Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton sulla pista di Cortina, che a febbraio ospiterà i Giochi, si è infortunata in allenamento e dovrà saltare tutta l’annata sportiva. Niente Olimpiadi Invernali per l’azzurra.

L’annuncio arriva dalla stessa Crippa, con un post su Instagram: “La mia stagione. Il mio sogno. Tutto finisce qui. Il mio peggior incubo si è appena avverato. Durante l’allenamento qui a Cortina ho subito un grave infortunio che mi terrà lontana dal ghiaccio per questa stagione“.

L’azzurra sarà spettatrice ai Giochi: “Farò tutto il possibile per recuperare al meglio e cercare di puntare in alto, dove merito. D’ora in poi, tiferò per i miei compagni di squadra e amici in cammino verso le Olimpiadi. La battaglia inizia domani a Cortina! Tornerò. Alessia“.

IL POST DI ALESSIA CRIPPA SU INSTAGRAM