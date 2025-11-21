Skeleton, la Gran Bretagna vince la gara a coppie a Cortina. Segnali di ripresa per l’Italia

Si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo di skeleton 2025-2026 sulla nuova pista Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo. Dopo le due prove individuali spazio anche al Mixed Team che quest’anno esordirà anche nel format olimpico.

La Gran Bretagna si prende un’altra vittoria: dopo Matt Weston, assente in serata, spazio alla coppia formata da Tabitha Stoecker e Marcus Wyatt che chiudono con il tempo di 2.01.23.

La Germania deve arrendersi: Jacqueline Pfeifer e Axel Jungk sono secondi, a soli cinque centesimi, mentre l’altra coppia teutonica con Neise e Nydegger è quarta a 41 centesimi, sopravanzata sul podio anche dall’Austria (Samuel Maier e Janine Flock).

In casa Italia arrivano sorrisi dopo le gare individuali. Sesta e settima piazza per le due coppie azzurre: i migliori sono Valentina Margaglio e Giovanni Marchetti che precedono di cinque centesimi Alessandra Fumagalli e Mattia Gaspari.