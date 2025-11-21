Skeleton
Skeleton: a Cortina si impone Jacqueline Pfeifer, miglior risultato in Coppa del Mondo per Alessandra Fumagalli
Seconda gara della storia per la nuova pista Eugenio Monti in quel di Cortina d’Ampezzo. Inaugurata anche la Coppa del Mondo di skeleton al femminile che ha visto trionfare la tedesca Jacqueline Pfeifer. Da segnalare che questo è il successo numero 13 per la classe 1995 nel massimo circuito internazionale, una vittoria che mancava però dall’inverno 2021.
1:55.93 il tempo per la vice campionessa olimpica di PyeongChang: gara dominata, timbrando il miglior tempo in entrambe le run disputate. Alle sue spalle deve accontentarsi della seconda posizione a 23 centesimi di ritardo la connazionale e campionessa olimpica in carica Hannah Neise. Terzo posto a 32 centesimi dalla vetta per la belga Kim Meylemans. Completano la top-5 l’austriaca Janine Flock e la britannica Tabitha Stoecker.
In casa Italia a sorpresa il miglior risultato della carriera arriva da Alessandra Fumagalli: l’azzurra, classe 1998, si esalta nella seconda run (settimo parziale) e rimonta dalla quattordicesima alla nona piazza finale. Lontana dai suoi standard Valentina Margaglio, quattordicesima.
La giornata si chiuderà con il mixed team in scena alle 18.00: opportunità per la squadra azzurra per provare a centrare magari una top-5.